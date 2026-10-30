Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της Μεσσηνίας

Από την Κυριακή 1η Νοεμβρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2027 τίθεται σε ισχύ το χειμερινό ωράριο λειτουργίας των μουσείων, των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, ο αρχαιολογικός χώρος και το Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας στην Καλαμάτα, ο αρχαιολογικός χώρος Περιστεριάς, ο αρχαιολογικός χώρος Καρποφόρας (Νιχώρια), το Αρχαιολογικό Μουσείο Πύλου, το Ανάκτορο του Νέστορα, καθώς και τα κάστρα Καλαμάτας, Μεθώνης και Πύλου θα λειτουργούν από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ., καθημερινά εκτός Τρίτης, οπότε θα παραμένουν κλειστά.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας Τριφυλίας θα είναι ανοιχτό από Πέμπτη έως και Κυριακή, από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ., ενώ θα παραμένει κλειστό τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 το μουσείο θα κλείσει λόγω εκτέλεσης έργων.

Το Κάστρο Κυπαρισσίας θα δέχεται επισκέπτες από Παρασκευή έως και Δευτέρα, από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ., ενώ θα παραμένει κλειστό από Τρίτη έως και Πέμπτη.

Αντίστοιχα, το οχυρό συγκρότημα Τρουπάκηδων – Μούρτζινων στην Παλιά Καρδαμύλη θα λειτουργεί από Πέμπτη έως και Κυριακή, από τις 8.30 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ..

Η Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρος (Ανδρομονάστηρο), στα Πετράλωνα, θα είναι επισκέψιμη από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 π.μ. έως τις 3 μ.μ.

Όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο Ακοβίτικων, τον θολωτό τάφο Άνθειας, τον θολωτό τάφο Μάλθης και τον ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Τριφυλία, η επίσκεψη θα πραγματοποιείται κατόπιν συνεννόησης με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλοι οι παραπάνω αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία θα παραμείνουν κλειστά στις 25 και 26 Δεκεμβρίου, την 1η Ιανουαρίου και την 25η Μαρτίου, λόγω των επίσημων αργιών.

Επισημαίνεται ακόμη ότι η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και 20 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας.

Τέλος, κατά τη χειμερινή περίοδο, από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Μαρτίου, η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι δωρεάν την πρώτη και την τρίτη Κυριακή κάθε μήνα.