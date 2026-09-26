Ερευνα Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας για τη θερινή περίοδο: Αυξημένος ο τζίρος, πρόβλημα η στάθμευση...

Σταθερό ή αυξημένο τζίρο σε σχέση με πέρυσι κατέγραψε το 95,4% των εμπορικών επιχειρήσεων της Καλαμάτας κατά τη θερινή περίοδο, ενώ το κυκλοφοριακό και η έλλειψη χώρων στάθμευσης αναδεικνύονται στο μεγαλύτερο πρόβλημα της τοπικής αγοράς.

Τα στοιχεία προκύπτουν από διευρυμένη έρευνα πεδίου του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας για τη θερινή περίοδο, τις εκπτώσεις και τη «Λευκή Νύχτα», στην οποία συμμετείχαν 110 επιχειρήσεις της πόλης.

Το 36,4% των επιχειρηματιών χαρακτηρίζει «καλή» την καλοκαιρινή κίνηση, άλλο 36,4% «μέτρια» και το 22,7% «πολύ καλή». Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 63,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο κύκλος εργασιών παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, το 31,8% καταγράφει αύξηση και μόλις το 4,5% αναφέρει μείωση.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές πιέσεις. Το κυκλοφοριακό και η στάθμευση βρίσκονται στην πρώτη θέση των προβλημάτων με 59,1%, ακολουθεί το αυξημένο λειτουργικό και ενεργειακό κόστος με 54,5%, ενώ το 50% των ερωτηθέντων επισημαίνει την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Ικανοποιητική χαρακτηρίζει την απόδοση των θερινών εκπτώσεων το 40,9% των εμπόρων και μέτρια το 36,4%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη για τη διάρκειά τους, καθώς το 63,6% θεωρεί ότι οι θερινές εκπτώσεις διαρκούν περισσότερο από όσο χρειάζεται και ζητεί μικρότερη εκπτωτική περίοδο.

Στη «Λευκή Νύχτα» συμμετείχε το 72,7% των επιχειρήσεων που πήραν μέρος στην έρευνα, ενώ το 54,6% αξιολογεί θετικά ή πολύ θετικά την επισκεψιμότητα και την εμπορική απόδοσή της.

Για το μέλλον του θεσμού οι απόψεις είναι μοιρασμένες. Το 31,8% ζητεί να συνεχιστεί με την ίδια μορφή, άλλο 31,8% επιθυμεί τη συνέχισή του με ουσιαστικές αλλαγές, ενώ το 27,3% τάσσεται υπέρ της διακοπής του.

Τι ζητούν από Δήμο και Περιφέρεια

Πρώτη προτεραιότητα των εμπόρων προς τον Δήμο Καλαμάτας είναι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και η δημιουργία χώρων στάθμευσης. Ακολουθούν δράσεις στήριξης και προβολής της αγοράς, η καθαριότητα και η αποκομιδή απορριμμάτων και η μείωση των δημοτικών τελών.

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητούν δράσεις στήριξης και προβολής της τοπικής αγοράς, τουριστική προβολή της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας, βελτίωση των οδικών, αεροπορικών και λιμενικών συνδέσεων και χρηματοδοτικά προγράμματα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, ζητούν από τον Εμπορικό Σύλλογο Καλαμάτας να εντείνει τις παρεμβάσεις προς την κεντρική εξουσία για μείωση του ενεργειακού κόστους και των ασφαλιστικών εισφορών για τις συνεπείς επιχειρήσεις, καθώς και για μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Η ταυτότητα της έρευνας

Στην έρευνα εκπροσωπούνται διαφορετικοί κλάδοι του εμπορίου της Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων που συμμετείχαν δραστηριοποιείται στην ένδυση, υπόδηση και τα αξεσουάρ (36,4%), ενώ ακολουθούν τα υφάσματα και λευκά είδη με 22,7%. Απαντήσεις έδωσαν επίσης επιχειρήσεις επίπλων, οπτικών, κοσμημάτων, τουριστικών ειδών, τροφίμων και ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εμπορευμάτων.

Ως προς τη γεωγραφική κατανομή, το 72,7% των καταστημάτων που συμμετείχαν βρίσκεται στον κεντρικό εμπορικό τομέα, δηλαδή στην Αριστομένους, στους γύρω δρόμους και την Κεντρική Πλατεία. Το 18,2% βρίσκεται στο Ιστορικό Κέντρο και την Αγορά, ενώ στην έρευνα συμμετείχαν και επιχειρήσεις από τη δυτική και την ανατολική Καλαμάτα.