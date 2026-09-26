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Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026 11:44

Αισιοδοξία Βασιλόπουλου για προαστιακό σιδηρόδρομο

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Αισιοδοξία Βασιλόπουλου για προαστιακό σιδηρόδρομο

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“Είδαν ότι τα κόστη για να μπορέσει να λειτουργήσει (ο προαστιακός σιδηρόδρομος στη Μεσσηνία) δεν είναι τόσο μεγάλα και τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή είναι ακόμα μεγαλύτερα. Νομίζω ότι φύγαμε όλοι από κει με μια αίσθηση ότι τα πράγματα ίσως να έχουν μπει σε μια σειρά”:

Αυτά σημείωσε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος σε δηλώσεις του για την προχθεσινή συνάντηση στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπό τον αναπληρωτή υπουργό Γιώργο Κώτσηρα, όπου αποφασίστηκε μελέτη σκοπιμότητας για επαναλειτουργία του τρένου στο νομό.

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι “η συνάντηση ήρθε σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν γίνει στην Καλαμάτα, έγινε με πρωτοβουλία των Φίλων του Σιδηροδρόμου και στη συνέχεια αυτών που είχε πει ο γραμματέας της Ν.Δ. ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής υπουργός τότε, για το ενδιαφέρον να ξαναλειτουργήσει ο προαστιακός. Βρεθήκαμε στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού και συζητήσαμε για το ενδεχόμενο να υπάρξει η επαναφορά του προαστιακού τρένου Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι, για την επαναλειτουργία του”.

Ο Θαν. Βασιλόπουλος εξήγησε ότι οι φορείς που παρέστησαν, ζήτησαν “να δοθεί η δυνατότητα από το υπουργείο να συνταχθεί η μελέτη σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του προαστιακού. Να είναι ξεκάθαρη αυτή η κατεύθυνση ότι ‘ναι’ τη θέλουν τη μελέτη σκοπιμότητας και με τα στοιχεία που θα προκύψουν, να μπούμε στη διαδικασία επαναλειτουργίας” και πρόσθεσε: “Ηταν εκεί και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κι εξέφρασαν και αυτοί τη βούληση και τη θέληση να λειτουργήσει ο προαστιακός. Είδαν ότι τα κόστη για να μπορέσει να λειτουργήσει δεν είναι τόσο μεγάλα και τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή είναι ακόμα μεγαλύτερα. Σε αυτό συμφώνησε και ο υπουργός και νομίζω ότι φύγαμε όλοι από κει με μια αίσθηση ότι τα πράγματα ίσως να έχουν μπει σε μια σειρά”.

 

Γ.Σ.

Κατηγορία Αυτοδιοίκηση
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