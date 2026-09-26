Αισιοδοξία Βασιλόπουλου για προαστιακό σιδηρόδρομο

Ο δήμαρχος ανέφερε ότι “η συνάντηση ήρθε σε συνέχεια των συναντήσεων που έχουν γίνει στην Καλαμάτα, έγινε με πρωτοβουλία των Φίλων του Σιδηροδρόμου και στη συνέχεια αυτών που είχε πει ο γραμματέας της Ν.Δ. ο κ. Κυρανάκης, ως αναπληρωτής υπουργός τότε, για το ενδιαφέρον να ξαναλειτουργήσει ο προαστιακός. Βρεθήκαμε στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού και συζητήσαμε για το ενδεχόμενο να υπάρξει η επαναφορά του προαστιακού τρένου Καλαμάτα – Μεσσήνη – Διαβολίτσι, για την επαναλειτουργία του”.
Ο Θαν. Βασιλόπουλος εξήγησε ότι οι φορείς που παρέστησαν, ζήτησαν “να δοθεί η δυνατότητα από το υπουργείο να συνταχθεί η μελέτη σκοπιμότητας για την επαναλειτουργία του προαστιακού. Να είναι ξεκάθαρη αυτή η κατεύθυνση ότι ‘ναι’ τη θέλουν τη μελέτη σκοπιμότητας και με τα στοιχεία που θα προκύψουν, να μπούμε στη διαδικασία επαναλειτουργίας” και πρόσθεσε: “Ηταν εκεί και ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ κι εξέφρασαν και αυτοί τη βούληση και τη θέληση να λειτουργήσει ο προαστιακός. Είδαν ότι τα κόστη για να μπορέσει να λειτουργήσει δεν είναι τόσο μεγάλα και τα οφέλη για την ευρύτερη περιοχή είναι ακόμα μεγαλύτερα. Σε αυτό συμφώνησε και ο υπουργός και νομίζω ότι φύγαμε όλοι από κει με μια αίσθηση ότι τα πράγματα ίσως να έχουν μπει σε μια σειρά”.
Γ.Σ.