Εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια δράσης της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας

Τον σχεδιασμό και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας και δράσης παρουσίασε η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Νομού Μεσσηνίας, σε συνέντευξη Τύπου στην Καλαμάτα, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γιώργος Καπερώνης περιέγραψε τη σημασία της επετείου και το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων, σημειώνοντας: «Η συμπλήρωση 100 χρόνων συνεχούς παρουσίας αποτελεί ένα σημαντικό ιστορικό γεγονός. Η ομοσπονδία μας ιδρύθηκε το 1926 και είναι η έκτη κατά σειρά ομοσπονδία επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει πόσο δραστήρια, ισχυρή και οργανωμένη ήταν ήδη από τότε η επιχειρηματική κοινότητα της Καλαμάτας και της Μεσσηνίας. Στον τόπο μας δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις που άντεξαν πολέμους, οικονομικές κρίσεις και φυσικές καταστροφές. Προσαρμόστηκαν σε μεγάλες κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές και παραμένουν ενεργές μέχρι σήμερα. Σε ολόκληρη τη Μεσσηνία υπάρχουν επιχειρήσεις και επαγγελματικές οικογένειες με διαδρομή μεγαλύτερη του ενός αιώνα. Αυτές αναζητήσαμε, καταγράψαμε και θέλουμε να τιμήσουμε. Τα μαγαζιά και τα εργαστήρια τους έδωσαν δουλειά, μεγάλωσαν οικογένειες και έγιναν σημεία αναφοράς στις γειτονιές και στα χωριά μας. Η επέτειος επομένως είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια εορταστική βραδιά. Αποτελεί ένα συνολικό σχέδιο ανανέωσης, εξωστρέφειας και ανάδειξης της ιστορίας και της δύναμης της μεσσηνιακής επιχειρηματικότητας».

Τη στήριξη της περιφερειακής αρχής μετέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, αναφέροντας στην τοποθέτησή του: «Προφανώς η συμπλήρωση αυτού του ενός αιώνα ύπαρξης και προσφοράς στην οικονομική δραστηριότητα του νομού Μεσσηνίας, στην παραγωγή της περιοχής και του νομού μας, δεν μπορεί να χωρέσει μέσα σε μια ολιγόλεπτη τοποθέτηση σε μια συνέντευξη Τύπου. Δεν είμαι σίγουρος καν ότι μπορεί να χωρέσει μέσα σε μία έστω και τριήμερη παρουσίαση κατά τη διάρκεια των επετειακών εκδηλώσεων. Αυτό όμως που σίγουρα σηματοδοτεί είναι το πέρασμα, η ανάγκη του περάσματος της ΟΕΒΕΣ στον νέο αιώνα ζωής της, ο οποίος θα πρέπει να συνδυαστεί με μετεξέλιξη της ομοσπονδίας, με ενασχόλησή της με νέα πράγματα, με νέους τομείς, αλλά κυρίως με την προσπάθεια να αναδείξει την οικονομική δραστηριότητα της Μεσσηνίας, των μικροπαραγωγών, των μικροεπαγγελματιών, των μικροβιοτεχνών, αλλά και των μεγαλύτερων, με τη λογική να μπορέσει να συγκροτηθεί ένα μέτωπο το οποίο είναι απαραίτητο για να μπορέσουν να κερδίσουν όλοι αυτοί οι επαγγελματίες ακόμα περισσότερα πράγματα. Με αυτή τη λογική να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων και εύχομαι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιτυχία στις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο στη Μεσσηνία και στην Καλαμάτα».

Τη διαχρονική σημασία του φορέα για την πόλη υπογράμμισε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος: «Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Μεσσηνίας δεν αποτελεί ένα ακόμα συνδικαλιστικό φορέα, αλλά είναι πράγματι ζωντανό κύτταρο της τοπικής μας κοινωνίας και οικονομίας. Η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας υποστήριζε πάντα τα συμφέροντα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υποστήριζε πάντα τα δίκαια αιτήματα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Έτσι έπραττε 100 χρόνια και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα συνεχίσει να πράττει και στο μέλλον. Το 2026 είναι έτος επετειακό. Η ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας, με ένα σπουδαίο πρόγραμμα που έχει οργανώσει, έχει ξεκινήσει όλο το χρόνο με εκδηλώσεις ενημέρωσης, γαστρονομίας, προβολής, συνεργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα και προβολής του έργου της ομοσπονδίας με στόχο να προσελκύσουμε και άλλους συναδέλφους να ασχοληθούν με το συνδικαλιστικό κίνημα. Την Κυριακή, η ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ θα συνεδριάσει στο ιστορικό δημαρχείο τιμητικά, για πρώτη φορά, για να τιμήσει το επετειακό έτος της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας. Θέλω, ως δήμαρχος Καλαμάτας, να εκφράσω τη χαρά μου που η έδρα της ομοσπονδίας είναι εδώ στην Καλαμάτα. Επειδή έχω διανύσει την ίδια διαδρομή με τους ανθρώπους της ομοσπονδίας και έχω καθίσει και στις δύο πλευρές του τραπεζιού, ως δημοτική αρχή θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο των επαγγελματιών και τον διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς. Μόνο όταν συνεννοηθούμε όλοι μαζί θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να πάει μπροστά αυτός ο ευλογημένος τόπος».

Εκ μέρους του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, ο Παύλος Κρανιώτης ανέδειξε τις προκλήσεις της τοπικής αγοράς και την ιστορική συνέχεια των τοπικών επιχειρήσεων: «Μέσα από το αρχειακό υλικό, τα εργαλεία που θα υπάρχουν στο φουαγιέ, τις φωτογραφίες, τα βίντεο, θα μας ανατρέξουν στο παρελθόν. Θα δούμε πώς η επιχειρηματικότητα όλα αυτά τα χρόνια στήριξε την τοπική οικονομία και επένδυε στην Καλαμάτα. Μην ξεχνάμε ότι η Μεσσηνία υπήρξε πρωτοπόρος στο εμπόριο, στη μεταποίηση, στη βιοτεχνία, στη βιομηχανία. Και έχουμε τρεις επιχειρήσεις οι οποίες υπάρχουν πάνω από 100 χρόνια: την Alpha Τράπεζα, πρώην Τράπεζα Πίστεως που ίδρυσε ο κύριος Κωστόπουλος, την επιχείρηση Καρέλια και την ποτοποιία Καλλικούνη που λειτουργεί από το 1852. Από τη Δευτέρα αρχίζουμε να γράφουμε μία καινούργια ιστορία, τα επόμενα 100 χρόνια. Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στον κόσμο είναι: στηρίξτε τις μεσσηνιακές επιχειρήσεις, τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν να αντιμετωπίσουν αυξημένο λειτουργικό κόστος, αυξημένο ενεργειακό κόστος και το ηλεκτρονικό εμπόριο που τις απειλεί. Πρέπει να στηρίξουμε τον επιχειρηματία που κάθε μέρα ανοίγει την επιχείρησή του και παλεύει, είναι δίπλα μας και μας λέει μια καλημέρα».

Τη διάσταση της σύνδεσης της έρευνας με την τοπική παραγωγή παρουσίασε ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Οδυσσέας Σπηλιόπουλος: «Ζούμε σε σύνθετες και δύσκολες εποχές, δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις και οι λύσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες αναδεικνύεται ένας νέος ρόλος, ένα νέο μοντέλο πανεπιστημίου, το οποίο δεν είναι αποκομμένο ούτε από την κοινωνία ούτε από το επιχειρηματικό γίγνεσθαι, αλλά συμμετέχει ενεργά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κοινωνία, η οικονομία και η Περιφέρεια. Είναι σημαντικό να παράγουμε νέα γνώση μέσα από την έρευνα, αλλά αυτή η νέα γνώση αποκτά μεγαλύτερη σημασία και αξία αν μπορεί να μεταφερθεί στο πραγματικό περιβάλλον, εκεί όπου σχεδιάζονται πολιτικές, λαμβάνονται αποφάσεις και υλοποιούνται έργα και δράσεις. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου έχει βασικούς πυλώνες την εξωστρέφεια και τη διασύνδεση με την επιχειρηματικότητα της Μεσσηνίας και της ευρύτερης Περιφέρειας Πελοποννήσου, έχοντας ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την ΟΕΒΕΣ και τη ΓΣΕΒΕΕ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι κεντρικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 100 χρόνων της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας θα πραγματοποιηθούν στην Καλαμάτα από τις 16 έως τις 18 Οκτωβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν ειδικές εκδηλώσεις στους υπόλοιπους δήμους του νομού.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ξεκινά στις 10 π.μ. στο Μέγαρο Χορού, με επιστημονική εκδήλωση που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του 5ου Φοιτητικού Συνεδρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Στις 10.30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον ρόλο των τραπεζών στη βιωσιμότητα των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ακολουθήσουν, στις 11.45 π.μ., δύο παράλληλα εργαστήρια με αντικείμενο την οργάνωση της μικρής επιχείρησης και τις επαγγελματικές διαπραγματεύσεις.

Στη 1.15 μ.μ. προβλέπεται επίσκεψη των προσκεκλημένων στη Λαϊκή Αγορά Καλαμάτας, με παρουσίαση της τοπικής παραγωγής και των μεσσηνιακών προϊόντων.

Η κεντρική επετειακή εκδήλωση θα περιλαμβάνει ιστορικό αφιέρωμα στη διαδρομή της ΟΕΒΕΣ από το 1926 έως σήμερα, παρουσίαση της νέας ταυτότητας της Ομοσπονδίας, ομιλίες του προέδρου της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας Γιώργου Καπερώνη και του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ, καθώς και απονομή τιμητικών διακρίσεων σε επιχειρήσεις με περισσότερα από 100 χρόνια λειτουργίας και σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει στην τοπική οικονομία.

Παράλληλα, από τις 6 μ.μ. θα λειτουργεί ιστορική έκθεση με παλαιά εργαλεία επαγγελμάτων, φωτογραφίες, έγγραφα και κειμήλια από την επιχειρηματική ιστορία της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την ΟΕΒΕΣ, σε έρευνα της ICAP το 2014 για τις 30 παλαιότερες ελληνικές επιχειρήσεις περιλαμβάνονταν τρεις με καταγωγή από τη Μεσσηνία. Πρόκειται για την Alpha Bank, που ξεκίνησε από την Τράπεζα Καλαμών, την Καπνοβιομηχανία Καρέλια και την Ποτοποιία Καλλικούνη.

Η ιστορία της οργανωμένης επαγγελματικής δράσης στην Καλαμάτα αρχίζει πριν από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Ήδη από το 1892 το σωματείο των υποδηματοποιών προέβλεπε οικονομική βοήθεια και περίθαλψη για τα μέλη του, ενώ το 1902 οι κρεοπώλες της πόλης είχαν συμφωνήσει στην καθιέρωση της κυριακάτικης αργίας.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΓΣΕΒΕΕ στις 11 π.μ., στο παλιό Δημαρχείο Καλαμάτας. Η συνεδρίαση έχει ιδιαίτερο ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς η Καλαμάτα είχε φιλοξενήσει διάσκεψη της ΓΣΕΒΕΕ και τον Ιανουάριο του 1950.