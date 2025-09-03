Μόνο στην Πελοπόννησο αυξήθηκε η ανεργία

Μόνο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο φετινό τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το πρώτο, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου η ανεργία αυξήθηκε από 7,5% το πρώτο τρίμηνο σε 9% το δεύτερο τρίμηνο ενώ κατά μέσο όρο στην Ελλάδα (στον πίνακα στοιχεία για κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά) μειώθηκε από 10,4% σε 8,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε ακόμα και σε Περιφέρειες με μικρό τουριστικό ΑΕΠ καθώς πολλοί εποχικοί άνεργοι μετακινούνται και εργάζονται σε ανεπτυγμένες τουριστικά περιοχές.

Σε απόλυτους αριθμούς οι άνεργοι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αυξήθηκαν από 18,5 χιλιάδες το πρώτο φετινό τρίμηνο σε 22,5 χιλιάδες το δεύτερο τρίμηνο. Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ο πληθυσμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν 461,8 χιλιάδες, το εργατικό δυναμικό 250,4 χιλιάδες (54,2% στο σύνολο του πληθυσμού) 227,1 χιλιάδες οι απασχολούμενοι και 211,4 ο μη οικονομικά ενεργός πληθυσμός.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες:

Θ.Λ.