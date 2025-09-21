Υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή ενοικίων και νέο φορολογικό τοπίο από το 2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 όλα αλλάζουν για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές: τα ενοίκια θα καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζών, ενώ παράλληλα έρχονται μειώσεις φόρων, κίνητρα για ανακαινίσεις και νέοι κανόνες στην αγορά ακινήτων.

? Υποχρεωτική καταβολή μισθωμάτων

Με το άρθρο 210 του νόμου 5222/2025, όλα τα μισθώματα θα πληρώνονται αποκλειστικά σε τραπεζικό λογαριασμό του ιδιοκτήτη.



❌ Δεν θα επιτρέπεται πληρωμή σε μετρητά.

❌ Δεν θα γίνονται δεκτοί λογαριασμοί τρίτων.



Συνέπειες μη συμμόρφωσης:

- Ο εκμισθωτής χάνει την έκπτωση φόρου 5%.

- Ο ενοικιαστής χάνει πρόσβαση σε στεγαστικά επιδόματα και επιστροφές.

? Οι 3 βασικές οδηγίες της ΠΟΜΙΔΑ

Ρητός όρος στα μισθωτήρια

Στα συμβόλαια πρέπει να αναγράφεται ότι το ενοίκιο πληρώνεται μόνο με τραπεζική κατάθεση/μεταφορά, εντός του πρώτου 5ημέρου κάθε μήνα. Απόδειξη = τραπεζικό παραστατικό.



2. Σωστή δήλωση ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ

- Ο λογαριασμός πρέπει να ανήκει στον εκμισθωτή.

- Σε κοινό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή να εμφανίζεται πρώτο.

- Σε περίπτωση πολλών συνεκμισθωτών, κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει δικό του ΙΒΑΝ.



3. Προσοχή στις ετήσιες πληρωμές

Όλα τα μισθώματα πρέπει να πληρώνονται έως 31 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, αλλιώς δεν υπολογίζονται για την έκπτωση φόρου.

➤ Προσοχή: τα ενοίκια δεν καλύπτονται από το ακατάσχετο όριο των 1.250 €.

? Φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες

- Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα 12.001–24.000 € (αντί 35%).

Παράδειγμα: 20.000 € → όφελος 800 €.

- Μείωση έως 35% στα τεκμήρια κατοικιών.

- ΕΝΦΙΑ:

• 2026: -50% σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

• 2027: πλήρης κατάργηση για κύρια κατοικία (με εξαιρέσεις).

? Κίνητρα για επενδύσεις & ανακαινίσεις

- Παράταση έως τέλος 2026 του «φορομπόνους» ανακαινίσεων → έκπτωση φόρου έως 16.000 € σε 5ετία.

- Παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για κενές κατοικίες έως 120 τ.μ. με μίσθωση ≥3 ετών.

?️ Αγορές & Πωλήσεις Ακινήτων

- Αναστολή ΦΠΑ 24% στις νέες οικοδομές έως το 2026 → ισχύει μόνο φόρος μεταβίβασης 3%.

Νεόδμητο 300.000 € → όφελος 63.000 €.

- Ο φόρος υπεραξίας 15% παραμένει «παγωμένος».

?️ Airbnb

Μέχρι 31/12/2026 δεν εκδίδονται νέες άδειες σε:

- Κολωνάκι

- Πλάκα

- Παγκράτι

- Κουκάκι

- Πετράλωνα

- Γκάζι

➕ Τι κερδίζουν – Τι χάνουν

Κερδισμένοι:

- Ιδιοκτήτες με μεσαία εισοδήματα από ενοίκια.

- Κάτοικοι μικρών οικισμών (έκπτωση & κατάργηση ΕΝΦΙΑ).

- Αγοραστές νεόδμητων ακινήτων.

- Ιδιοκτήτες που ανακαινίζουν ή διαθέτουν κενές κατοικίες.



Χαμένοι:

- Ιδιοκτήτες με φορολογικές οφειλές (κίνδυνος κατασχέσεων).

- Ενοικιαστές (τραπεζικές χρεώσεις).

- Όσοι δεν συμμορφωθούν: χάνουν επιδόματα & κινδυνεύουν με λύση μίσθωσης.

* Οικονομολόγος, με πολυετή εμπειρία στη διοίκηση επιχειρήσεων, επικεφαλής της P K Properties and Financial Services Ι.Κ.Ε. και της Northwind KS Ι.Κ.Ε. Οικονομικός Επόπτης του 11ου ΠΤ Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου.