Μεσσηνία: Αύξηση ενοικίων και τιμών πώλησης ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026

Αύξηση 8,1% κατέγραψαν οι τιμές πώλησης κατοικιών και 10,4% τα ενοίκια στη Μεσσηνία το α’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία από αγγελίες ακινήτων που καταγράφει ο δείκτης τιμών του Spitogatos.gr .

Η μέση προσφερόμενη τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 2.078 ευρώ/τ.μ. από 1.923 ευρώ/τ.μ., ενώ η μέση προσφερόμενη τιμή ενοικίασης ανήλθε στα 8,62 ευρώ/τ.μ. από 7,81 ευρώ/τ.μ.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την έντονη ζήτηση που καταγράφεται στην αγορά κατοικίας, με τα ενοίκια στη Μεσσηνία να αυξάνονται ταχύτερα από τις τιμές πώλησης, σε αντίθεση με τη συνολική εικόνα της χώρας. Σε πανελλαδικό επίπεδο, οι προσφερόμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν κατά 7,9% και τα ενοίκια κατά 4,2% το ίδιο διάστημα.

Σύμφωνα πάντα με την ιστοσελίδα Spitogatos.gr επίπεδο επιμέρους περιοχών, οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης καταγράφονται σε περιφερειακές ενότητες όπως η Θεσπρωτία (+21%), ο Έβρος (+17,8%), τα Χανιά (+17,1%) και η Θεσσαλονίκη εκτός κέντρου, ενώ ισχυρή άνοδο εμφανίζουν και περιοχές όπως η Λάρισα και η Καβάλα. Αντίθετα, περιορισμένες μειώσεις ή στασιμότητα καταγράφονται σε περιοχές όπως η Καρδίτσα, το Λασίθι, η Φθιώτιδα και η Φλώρινα.

Στην αγορά ενοικίων, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στη Λευκάδα (+26,7%), στο Κιλκίς (+25%), στην Ηλεία (+20,1%) και στη Λάρισα (+15,1%), ενώ ανοδικά κινούνται και τουριστικές περιοχές όπως η Μεσσηνία και το Ηράκλειο. Στον αντίποδα, μειώσεις καταγράφονται σε περιοχές όπως η Κεφαλονιά (-16,1%), η Θεσπρωτία (-7%) και η Αρκαδία (-8,2%), ενώ έντονη πτώση εμφανίζεται στη Χαλκιδική, εξέλιξη που συνδέεται με την εποχικότητα της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τα επίπεδα τιμών, τα Νότια Προάστια της Αθήνας και οι Κυκλάδες παραμένουν οι ακριβότερες περιοχές της χώρας για αγορά κατοικίας, με 4.167 και 4.000 ευρώ/τ.μ. αντίστοιχα, ενώ στις χαμηλότερες θέσεις βρίσκονται η Καστοριά, η Κοζάνη, η Φλώρινα, το Κιλκίς και η Καρδίτσα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα ενοίκια, όπου τα υψηλότερα επίπεδα τιμών καταγράφονται στα Νότια Προάστια και τις Κυκλάδες, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας και τα Βόρεια Προάστια, ενώ οι χαμηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοχές όπως τα Γρεβενά, η Πέλλα, η Ημαθία και το Κιλκίς.

Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά που κινείται ανοδικά, αλλά με μεγάλες αποκλίσεις ανά περιοχή, διαμορφώνοντας διαφορετικές «ταχύτητες» τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στα ενοίκια.

Στοιχεία του Spitogatos.gr για όλες τις περιοχές της Ελλάδας παρουσιάζονται στους πίνακες: