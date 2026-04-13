Δευτέρα, 13 Απριλίου 2026 08:59

Πρωταθλήτρια σε νέες κατοικίες η Μεσσηνία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Μεσσηνία συγκεντρώνει το 40,07% των νέων κατοικιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2025, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας το 31,19% των νέων οικοδομών του νομού και η κοινότητα Καλαμάτας το 20,49%.

Η εικόνα της οικοδομικής δραστηριότητας δείχνει καθαρά πού κατευθύνεται η ζήτηση. Η Μεσσηνία αποτελεί τον βασικό πόλο ανάπτυξης στην Περιφέρεια. Ξεπερνά με μεγάλη διαφορά τις άλλες περιφερειακές ενότητες σε άδειες, όγκο και επιφάνεια. Συγκεντρώνει πάνω από το 40% του συνολικού όγκου και σχεδόν το 39% της επιφάνειας νέων κατοικιών.

Στο εσωτερικό του νομού, η δραστηριότητα είναι έντονα συγκεντρωμένη. Η κοινότητα Καλαμάτας λειτουργεί ως βασικός πυρήνας. Εκεί καταγράφεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νέων οικοδομών. Το στοιχείο δείχνει σαφή προσανατολισμό στην κύρια κατοικία. Η πόλη απορροφά τη ζήτηση που συνδέεται με εργασία, υπηρεσίες και μόνιμη εγκατάσταση.

Την ίδια ώρα, η εικόνα αλλάζει όσο απομακρυνόμαστε από τον αστικό ιστό. Στους παραθαλάσσιους οικισμούς των Δήμων Δυτικής Μάνης, Πύλου - Νέστορος και Τριφυλίας καταγράφεται ισχυρή οικοδομική παρουσία. Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρη στροφή προς την εξοχική κατοικία. Περιοχές όπως το Λεύκτρο, η Μεθώνη, οι Γαργαλιάνοι και η Κυπαρισσία συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό νέων οικοδομών.

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης συγκεντρώνει το 25,64% των νέων οικοδομών του νομού. Ακολουθούν ο Δήμος Πύλου - Νέστορος και ο Δήμος Τριφυλίας με περίπου 17,5% ο καθένας. Πρόκειται για περιοχές που συνδέονται άμεσα με τουριστική ανάπτυξη και αγορά δεύτερης κατοικίας.

Στον αντίποδα, η εικόνα σε δήμους της ενδοχώρας είναι υποτονική. Ο Δήμος Μεσσήνης περιορίζεται στο 5,67% των νέων οικοδομών και ο Δήμος Οιχαλίας στο 2,71%. Τα ποσοστά αυτά αποτυπώνουν χαμηλή οικιστική δυναμική.

Η ζήτηση για μόνιμη κατοικία δεν αρκεί για να κινήσει την αγορά. Η απουσία ισχυρών επενδυτικών κινήτρων και η απόσταση από τα τουριστικά ρεύματα περιορίζουν την ανάπτυξη. Συνολικά, η οικοδομική δραστηριότητα στη Μεσσηνία το 2025 κινείται σε δύο ταχύτητες. Από τη μία η Καλαμάτα ως κέντρο μόνιμης κατοικίας. Από την άλλη οι παραθαλάσσιες ζώνες ως πεδίο εξοχικής ανάπτυξης.

Η ενδοχώρα μένει πίσω, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά ακινήτων ακολουθεί την οικονομική δραστηριότητα και όχι τις διοικητικές γραμμές στον χάρτη.

  

