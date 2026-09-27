Ο “χάρτης” των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 2 Οκτωβρίου

Χρήματα στους λογαριασμούς τους αναμένεται να δουν από αύριο, Δευτέρα 28/9 έως την Παρασκευή 2/10 1.745.73 δικαιούχοι στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.