Είκοσι αιτήματα για τη φορολογία, τη ρύθμιση οφειλών, τη χρηματοδότηση και τη μείωση του λειτουργικού κόστους των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θέτει προς την κυβέρνηση η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΟΕΕΣΠ), καλώντας παράλληλα τους εμπορικούς συλλόγους που είναι μέλη της να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις της 25ης Νοεμβρίου.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η υψηλή φορολογία, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα επιβίωσης στις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.

Στην πρώτη θέση των διεκδικήσεων βρίσκεται η καθιέρωση νέας ρύθμισης 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία θα καλύπτει και τις σημερινές οφειλές, παρέχοντας παράλληλα δυνατότητα επανένταξης σε όσους έχασαν προηγούμενες ρυθμίσεις.

Η Ομοσπονδία ζητεί επίσης την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και τη φορολόγηση αποκλειστικά βάσει των πραγματικών εισοδημάτων, καθώς και την καθιέρωση αφορολόγητου ορίου 12.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις.

Στα φορολογικά αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης και η θέσπιση σταθερού φορολογικού πλαισίου τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας.

Για την ενίσχυση της ρευστότητας προτείνεται η δημιουργία Δημόσιας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η οποία θα παρέχει χαμηλότοκη χρηματοδότηση και θα λειτουργεί με απλοποιημένες διαδικασίες. Παράλληλα, ζητείται η δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων προσβάσιμων στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, η καθιέρωση πραγματικά ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού και η μείωση των τραπεζικών προμηθειών και του κόστους χρήσης POS.

Σημαντική θέση στις διεκδικήσεις καταλαμβάνει η μείωση του ενεργειακού κόστους, των ασφαλιστικών εισφορών και του μη μισθολογικού κόστους. Η Ομοσπονδία ζητεί επίσης την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, εκτιμώντας ότι ένα τέτοιο μέτρο θα ενισχύσει την κατανάλωση και την εμπορική αγορά.

Στα ζητήματα ανταγωνισμού περιλαμβάνονται η αναμόρφωση του νόμου για τις εκπτώσεις και τις προσφορές, η εντατικοποίηση των ελέγχων κατά του παράνομου εμπορίου και η εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού απέναντι στις μεγάλες διεθνείς πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.

Η Ομοσπονδία ζητεί ακόμη νέα προγράμματα ψηφιακού και πράσινου εκσυγχρονισμού, περιορισμό της γραφειοκρατίας, επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών και επανεξέταση της υποχρεωτικής συνδρομής στα Επιμελητήρια, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να έχουν ουσιαστική ανταποδοτικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη θέσπισης ειδικών κινήτρων για τις εμπορικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας και των μικρών πόλεων, προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα και η κοινωνική συνοχή στις τοπικές αγορές.

Τέλος, ζητείται η θεσμοθέτηση μόνιμου διαλόγου της Πολιτείας με τους εκπροσώπους του εμπορικού κόσμου πριν από σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις.

Η Ομοσπονδία καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει στην υιοθέτηση των προτεινόμενων μέτρων και τους εμπορικούς συλλόγους της δύναμής της να συμμετάσχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου.