Τουλάχιστον 8 κλοπές σε αυτοκίνητα και τροχόσπιτα, που ήταν σταθμευμένα σε παραλίες της Μεσσηνίας είχαν πραγματοποιήσει δύο αδέρφια Ρομά, 41 και 54 ετών, που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για ρευματοκλοπή στο χώρο κατοικίας τους στη Μεσσήνη.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, που ακολούθησε τη σύλληψη τους, τα 2 αδέρφια κατά το διάστημα από τις 20 Σεπτεμβρίου έως και τις 21 Οκτωβρίου έσπασαν τα τζάμια αυτοκινήτων και τροχόσπιτων σε Μπούκα, Άγιο Νικόλαο Μεσσήνης, Βοϊδοκοιλιά και Διβάρι και άρπαζαν από μέσα χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές, ρούχα, προσωπικά έγγραφα και ότι άλλο έβρισκαν μπροστά τους. Από την εγκληματική τος δράστη μάλιστα είχαν αποκομίσει το ποσό των 5.970 ευρώ. Στις παραλίες, που έβαζαν στόχο, έφταναν με δικό τους όχημα, που βρέθηκε και κατασχέθηκε ως μέσο αξιόποινων πράξεων.

Τους δύο δράστες συνέλαβαν για ρευματοκλοπή αστυνομικοί του Τμήματος Μεσσήνης σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για κλοπή και αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Καλαμάτας, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Μεσσήνης συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβωθεί τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.