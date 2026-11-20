Επετειακή εκδήλωση “Γράφουμε Ιστορία” και έκθεση αρχείων για τα 100 χρόνια της πραγματοποιεί η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) στην Καλαμάτα, αύριο Σάββατο 21 Νοεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Μέγαρο Χορού, στην αίθουσα “Black Box”.

Παρόμοιες εκδηλώσεις έχει πραγματοποιήσει μέχρι τώρα στο Ηράκλειο, στα Ιωάννινα και τη Μυτιλήνη, ενώ θα ακολουθήσουν σε Πάτρα, Ρόδο και Κέρκυρα.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ και τα μέλη της, οι δημοσιογράφοι της περιφέρειας φυλάνε “Θερμοπύλες”, δημοσιογραφικά κι εθνικά. Και οφείλουν να συνεχίσουν να φυλάνε και τα επόμενα 100 χρόνια για το καλό των τοπικών κοινωνιών, παρά την κυριαρχία της τεχνολογίας, για την προώθηση και την ανάδειξη των σοβαρών προβλημάτων, για την πίεση και διεκδίκηση λύσεων προς την κεντρική εξουσία.

Την περασμένη εβδομάδα στην εκδήλωση της Μυτιλήνης ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης τόνισε πως στόχος των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια είναι να υπενθυμίσει πως οι δημοσιογράφοι υπηρετούν τους πολίτες, την κοινωνία, τη Δημοκρατία και να επανασυστηθεί η αξία του δημοσιογραφικού λόγου και των ανθρώπων του στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Γιάννης Βοϊτσίδης πρόεδρος της ΕΣΗΕΜΘ, αναγνώρισε τις δυσκολίες του Περιφερειακού Τύπου με τη σημείωση πως οφείλει να αντέξει για να είναι πλήρης η ενημέρωση των πολιτών.

Ο Θέμης Μπερεδήμας, πρόεδρος της ΕΣΠΗΤ, υπογράμμισε πως σήμερα, σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση αποτελεί καθημερινή πρόκληση, η ιστορική μνήμη του Τύπου αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Η ιστορική μνήμη πρέπει να δείξει στο μέλλον, στα επόμενα πολύ δύσκολα χρόνια, που ο περιφερειακός Τύπος οφείλει να σταθεί όρθιος, να αγωνιστεί με ακόμα μεγαλύτερο πάθος και μεράκι για την αποκέντρωση, τις ίσες ευκαιρίες, την ανάπτυξη που δικαιούται η περιφέρεια.

Ο περιφερειακός Τύπος οφείλει με νέους ανθρώπους που θα ενταχθούν στο δημοσιογραφικό λειτούργημα, να παλέψει, όπως έκανε σε παλιότερες καλές εποχές, για το δημόσιο συμφέρον της περιφέρειας, για να γίνουν τα αυτονόητα και τα σημαντικά και να μείνουν στον τόπο τους οι νέοι επιστήμονες, οι άνθρωποι της δημιουργίας και της παραγωγής.

Με δυναμικό και υπολογίσιμο Τύπο έχει μέλλον η περιφέρεια.