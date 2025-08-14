Σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Μεσσηνία: Στο 100% η πληρότητα το Δεκαπενταύγουστο

Δωμάτιο σε… σε συγγενείς και φίλους ή σε άλλο νομό πρέπει να αναζητήσουν οι επισκέπτες της τελευταίας στιγμής καθώς η πληρότητα στη Μεσσηνία ξεπερνά ήδη το 99%.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με έρευνα της «Ε» χθες το απόγευμα στο Διαδίκτυο, για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου υπάρχον διαθέσιμες κλίνες μόνο σε 14 καταλύματα της Μεσσηνίας.

Στην ιστοσελίδα Booking.com υπήρχαν κλίνες σε 4 καταλύματα: Στην ορεινή Οιχαλία, παραθεριστική κατοικία στο Δήμο Μεσσήνης, σουίτα σε πολυτελές ξενοδοχείο του Δήμου Πύλου Νέστορος και κρεβάτια σε κοιτώνα αρένων (hostel) στην Καλαμάτα.

Στην ιστοσελίδα της Airbnb από τα 3.220 ενεργά καταλύματα βραχυχρόνιας στη Μεσσηνία ήταν διαθέσιμα μόνο 10: Στο Δήμο Καλαμάτας από τα 1.135 καταλύματα υπήρχε διαθέσιμο μόνο ένα… σκάφος, στο Δήμο Δυτικής Μάνης είναι ενοικιασμένα και τα 773 καταλύματα, στο Δήμο Μεσσήνης από τα 271 καταλύματα διαθέσιμα ήταν μόνο 2, στο Δήμο Πύλου Νέστορος από τα 712 καταλύματα διαθέσιμα ήταν μόνο 2, στο Δήμο Τριφυλίας από τα 320 καταλύματα διαθέσιμα ήταν μόνο 5 και στο Δήμο Οιχαλίας ήταν ενοικιασμένα και τα 9 ενεργά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Θ.Λ.