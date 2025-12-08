Ταυτοποιήθηκαν οι συμμετέχοντες αγρότες στα επεισόδια της Κρήτης (βίντεο)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν νωρίτερα σε Ηράκλειο και Χανιά και είχαν ως αποτέλεσμα τη σύγκρουση των αγροτών με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, όλοι όσοι συμμετείχαν στις συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις και τους βανδαλισμούς περιπολικών, έχουν ταυτοποιηθεί και θα κινηθούν οι διαδικασίες εντοπισμού και σύλληψής τους. Κινδυνεύουν, μάλιστα, να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκληματική οργάνωση.

Οι υπαίτιοι – περισσότερα από 100 άτομα – αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων για: απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοφορία – οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή κτλ.

Υπενθυμίζεται πως λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα της Δευτέρας και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», οι αγρότες αποχώρησαν.

Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί, ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις μέχρι αυτή την ώρα.

Σημειώνεται ότι μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.

Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Επεισόδια σημειώθηκαν και στα Χανιά, όπου οι διαμαρτυρόμενοι προχώρησαν επίσης σε αποκλεισμό του αεροδρομίου και αναποδογύρισαν περιπολικό, με τις δυνάμεις ασφαλείας να βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 2:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών, με τους αγρότες να «απαντούν» με πέτρες ενώ στη συνέχεια αναποδογύρισαν όχημα της αστυνομίας.

