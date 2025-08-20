Εντυπώσεις από την αποστολή του Ορειβατικού στον Ολυμπο

Οπως περιγράφουν τα μέλη της ομάδας: «Ο καιρός αυτή τη φορά ήταν ο καλύτερος δυνατός και η εμπειρία που αποκομίσαμε θα μείνει αξέχαστη. Οι εικόνες μοναδικής ομορφιάς –από τα δάση, τις πλαγιές, τα οροπέδια και τις κορφές του βουνού των Θεών– θα μας συντροφεύουν για πάντα, ιδιαίτερα σε όσους επισκεφτήκαμε για πρώτη φορά τον Όλυμπο. Ξεχωριστές ήταν επίσης οι στιγμές με τα αγριόγιδα που κινούνται ελεύθερα στο βουνό και οι εικόνες από τις χιονούρες που παραμένουν ακόμα και αυτή την εποχή». Η αφετηρία της αποστολής ήταν από τη θέση Πριόνια την πρώτη μέρα (μονοπάτι Γομαρόσταλου – σπηλιά Ιθακήσιου), με την πρώτη διανυκτέρευση στο καταφύγιο Πετρόστρουγγας. Τη δεύτερη μέρα η ομάδα ανέβηκε στο Οροπέδιο των Μουσών ακολουθώντας το εντυπωσιακό μονοπάτι (Σκούρτα – Λαιμός – Πέρασμα Γιόσου). Ακολούθησαν αναβάσεις στον Μύτικα (2.918 μ.), στον Προφήτη Ηλία (2.803 μ.) και –για τους πιο ακούραστους– στο Στεφάνι ή Θρόνο του Δία (2.909 μ.). Η δεύτερη διανυκτέρευση έγινε στο καταφύγιο «Γιόσος Αποστολίδης» (2.697 μ.), το υψηλότερο κατοικήσιμο κτίσμα της χώρας, σημείο συνάντησης ορειβατών και αναρριχητών από όλο τον κόσμο. Η επιστροφή την τρίτη μέρα έγινε από το απαιτητικό μονοπάτι «Κοφτό» που οδηγεί στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» και από εκεί στα Πριόνια. Συμμετείχαν 18 μέλη: Γιάννης Βασιλείου (αρχηγός – οργανωτικά), Τάκης Βασιλείου (αρχηγός – ορειβατικά), Αργύρης Κανελλόπουλος (Πρόεδρος Ε.Ο.Σ.), Γιώργος Βασιλείου, Γιάννης Ντανούσης, Δήμητρα Δεληγιάννη, Φώτης Γκέσουρας, Θανάσης Καρναβέζος, Γιώργος Καρναβέζος, Ευριπίδης Καρναβέζος, Γιώργος Σταμογιάννος, Κατερίνα Τέλο, Γιάννης Βάγιας, Σωτήρης Καραπάνος, Βασίλης Ανδριανάκης, Θοδωρής Μελούδης, Φαίη Τσιάλτα, Γιώργος Μανιατάς. Μαζί με την πρώτη αποστολή, φέτος στον Ολυμπο ανέβηκαν 26 μέλη του συλλόγου.