Πέντε ορειβάτες από την Καλαμάτα στην κορυφή του Αραράτ

Οι Μανώλης Αλοίμονος, Γιώργος Λουμάκης, Λουκία Falkova, Βασίλης Τριαντάφυλλος και Παναγιώτης ύψωσαν τη σημαία της Καλαμάτας στην κορυφή του Όρους Αραράτ, του ψηλότερου βουνού της Τουρκίας, το οποίο υψώνεται κοντά στα σύνορα με την Αρμενία και το Ιράν.

Το Αραράτ δεσπόζει στην ανατολική Ανατολία και είναι φορτισμένο με έντονο ιστορικό και θρησκευτικό συμβολισμό. Σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, θεωρείται το σημείο όπου προσάραξε η Κιβωτός του Νώε μετά τον κατακλυσμό, γεγονός που το καθιστά ιερό για χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους. Το Αραράτ βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή, στα σύνορα με την Αρμενία και το Ιράν, και συχνά προβάλλεται από την αρμενική εθνική συνείδηση ως εμβληματικό σύμβολο, παρά το ότι γεωγραφικά ανήκει στην Τουρκία. Σήμερα, πέρα από τη μυθολογική του διάσταση, αποτελεί πόλο έλξης για ορειβάτες και επιστήμονες που μελετούν τη γεωλογία και την ιστορία του, ενώ η μεγαλοπρέπεια της κορυφής του συνεχίζει να εμπνέει δέος και θαυμασμό.