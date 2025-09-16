Nomads Athens Fest: Η Καλαμάτα στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας των ψηφιακών νομάδων

«Aρωμα» Μεσσηνίας είχε το Nomads Athens Fest, το μεγαλύτερο φεστιβάλ ψηφιακών νομάδων στην Ελλάδα με πάνω από 200 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε και φέτος ως χορηγός της διοργάνωσης, εκπροσωπούμενος από τον αντιδήμαρχο Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλη Παπαευσταθίου -εκ μέρους του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, κι από την Κοιν.Σ.Επ. Phaos, προβάλλοντας την Καλαμάτα ως προορισμό για ψηφιακούς νομάδες, remote workers και δημιουργικούς επαγγελματίες που επιλέγουν έναν εναλλακτικό τρόπο ζωής.

Το ενδιαφέρον για την πόλη κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του πάνελ "Greece as a Digital Nomad Hub", με συμμετέχοντες τον αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου, την Ανδρονίκη Κάλφα (εκπρόσωπο της Marketing Greece), την Lotus Vrijma (εκπρόσωπο της AVNEA, Pop-up Coliving Events in Greek villages), και τον Step Sinatra (Ψηφιακό Νομά στην Ελλάδα), σε μια συζήτηση σχετικά με τις προοπτικές της χώρας στην προσέλκυση αυτού το κοινού, τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα, τα οφέλη και τη στρατηγική.

Η Καλαμάτα συμμετείχε μέσα από την παρέμβαση του κ. Παπαευσταθίου, αναδεικνύοντας την ποιότητα ζωής της πόλης, το φιλόξενο κλίμα, την τοπική κουλτούρα, την πρόθεση προσέλκυσης αυτού του επιχειρηματικού κοινού και στις περιοχές του Ταϋγέτου, τις ψηφιακές ευκαιρίες, τα κοινά έργα και τις δικτυώσεις που υποστηρίζονται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με την Κοιν.Σ.Επ. Phaos, το κοινό έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την Καλαμάτα, ενώ αρκετοί συμμετέχοντες εντάχθηκαν στα ενημερωτικά ψηφιακά κανάλια της αποστολής, ζητώντας πληροφορίες για διαμονή, εκδηλώσεις και μελλοντικά προγράμματα φιλοξενίας νομάδων.

Η Καλαμάτα εκπροσωπήθηκε και στο τελικό πάνελ για τα coworking spaces στην Ελλάδα. Η Νέλλη Κουβελάκη (εκπρόσωπος της ΚοινΣΕπ Phaos) μίλησε για την κοινότητα, τις πρωτοβουλίες συνεργασίας και τις εμπειρίες συνύπαρξης με ψηφιακούς νομάδες στην πόλη.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 19 Σεπτεμβρίου.