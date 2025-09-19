Χρήσιμο και φέτος το τουριστικό περίπτερο του Δήμου Καλαμάτας στο λιμάνι - Ιδανικό το βράδυ, αποτρεπτικό τη μέρα

Χρήσιμο φάνηκε για ένα ακόμα καλοκαίρι το τουριστικό περίπτερο (info kiosk) του Δήμου Καλαμάτας που βρίσκεται στην προκυμαία του λιμανιού της πόλης.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Λαζαρίδης ανέφερε στην “Ε” πως η κίνηση παρατηρήθηκε κυρίως από τις 8 το απόγευμα και μετά, καθώς ο κόσμος δεν κυκλοφορεί ιδιαίτερα στο λιμάνι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τις πρωινές προς μεσημεριανές ώρες. Ο ίδιος πληροφόρησε πως τον χώρο επισκέπτονταν τόσο Ελληνες όσο και ξένοι, κυρίως φέτος από την Ολλανδία.

Ο κ. Λαζαρίδης σχολίασε πως το τουριστικό περίπτερο θα λειτουργεί πλέον σταθερά μέχρι το τέλος του μήνα κάθε Σαββατοκύριακο, καθώς η κίνηση τις καθημερινές μειώθηκε αισθητά, ενώ αν είναι προγραμματισμένο και κάποιο event στην περιοχή θα ανοίγει και τότε.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Το info kiosk περιλαμβάνει τρεις διαδραστικές οθόνες αναβαθμίζοντας την εμπειρία πληροφόρησης που μπορεί να έχει ο επισκέπτης της Mεσσηνιακής πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, στη μια διαδραστική οθόνη εμπεριέχονται φωτογραφίες από διάφορα αξιοθέατα και τοπόσημα του Δήμου καθώς και πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Οι διαδραστικές οθόνες είναι ουσιαστικά οθόνες αφής, και έτσι ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει μόνος του την πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Υπάρχει οθόνη αφής-διαδραστικός χάρτης όπου παρέχεται πληθώρα πληροφοριών αλλά και διαδραστική οθόνη όπου μπορεί ο επισκέπτης να βγάλει selfie με τον ίδιο και την παρέα του σε όποιο σημείο της πόλης επιθυμεί, επιλέγοντας ψηφιακά από τις δυνατότητες που του δίνει η οθόνη (π.χ. πάρκο, παραλία κ.α.). Δηλώνοντας τα στοιχεία του, έρχεται στη συνέχεια ψηφιακά στο email του η φωτογραφία του. Να σημειωθεί ότι το διαδραστικό αυτό περιβάλλον τουριστικής πληροφόρησης των επισκεπτών είναι ίδιο με αυτό που έχει εγκατασταθεί και στο ιστορικό Δημαρχείο, στον πεζόδρομο της Αριστομένους. Στο χώρο διατίθενται και έντυπα ενημέρωσης και πληροφόρησης για τον Δήμο.

Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ

Υπενθυμίζεται πως τον Νοέμβριο του 2024 είχε σχολιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η πιθανή αλλαγή τοποθεσίας του περιπτέρου, κάτι που βρήκε θετικό τον δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Η τωρινή τοποθεσία βέβαια βολεύει όταν καταφθάνουν κρουαζιερόπλοια στην πόλη, ωστόσο τους καλοκαιρινούς μήνες η αντηλιά που δημιουργείται σε συνάρτηση με το γεγονός πως στο χώρο δεν υπάρχει σκιά, λειτουργεί αποτρεπτικά για τον κόσμο.

Επαγγελματίες της Ναυαρίνου έχουν σχολιάσει πως μια καλή και πιο ενδιάμεση λύση θα μπορούσε να αποτελέσει η πρόσοψη της παλιάς “Ψαροπούλας” στα Βραχάκια ή ο χώρος της πρώην ταβέρνας «Κοιλάκος» (όταν κάποια στιγμή ολοκληρωθεί η μελέτη), μέσα ίσως από ένα πιο μοντέρνο info kiosk ως προς την πρόσοψή του.