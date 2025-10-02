Ο “Ευκλής” στην ορεινή Κορινθία

Στην ορεινή Κορινθία θα εξορμήσουν την Κυριακή οι πεζοπόροι και οι εκδρομείς του Συλλόγου Πεζοπόρων και Ορειβατών Καλαμάτας «Ο Ευκλής».

Η πεζοπορική διαδρομή θα έχει μήκος 14,7 χλμ. και θα ξεκινήσει από τη λίμνη Δόξα, θα περάσει από το «Διάσελο του Κυνηγού» και θα καταλήξει στο Πλανητέρο, με τα αιωνόβια πλατάνια και τα άφθονα τρεχούμενα νερά.

Οι εκδρομείς θα περιηγηθούν γύρω από τη λίμνη Δόξα, περπατώντας την περιμετρική διαδρομή των 4 χλμ. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου και θα συνεχίσουν οδικώς, ώστε και αυτοί να καταλήξουν στο Πλανητέρο. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε απογευματινές ώρες στο τηλέφωνο του συλλόγου: 6974252234, στη σελίδα του στο Facebook: Σ.Π.Ο.Κ. ΕΥΚΛΗΣ, ή στο Instagram: efklis_pezoporikos_kalamatas.