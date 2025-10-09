Με τις περισσότερες διανυκτερεύσεις το 2024 στη Μεσσηνία: Ταξιδιωτική πρωτεύουσα ο Δήμος Πύλου-Νέστορος

Ο Δήμος Πύλου Νέστορος διατήρησε και το 2024 το τίτλο της τουριστικής πρωτεύουσας της Μεσσηνίας, διατηρώντας την πρωτιά στις διανυκτερεύσεις και παίρνοντας για πρώτη φορά και το σκήπτρο των αφίξεων από το Δήμο Καλαμάτας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα ξενοδοχεία του Δήμου Καλαμάτας μειώθηκαν το 2024 σε σχέση με το 2023 τόσο οι αφίξεις όσο και οι διανυκτερεύσεις ενώ εντυπωσιακή άνοδο 30,8% σημείωσαν οι αφίξεις στο Δήμος Μεσσήνης και 25% στο Δήμο Τριφυλίας. Ουσιαστικά ο Δήμος Καλαμάτας δείχνει εγκλωβισμένος στην μονοκαλλιέργεια του εγχώριου τουρισμού (τριήμερα και σαρανταήμερο το καλοκαίρι) ενώ οι δήμοι Μεσσήνης και Τριφυλίας μπαίνουν δυναμικά στο τουριστικό χάρτη χάρη στις πολυήμερες διακοπές των αλλοδαπών επισκεπτών.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2024, στα ξενοδοχεία του Δήμου Πύλου Νέστορος καταγράφηκαν συνολικά 155.139 επισκέψεις και 381.440 διανυκτερεύσεις, στο Δήμο Καλαμάτας 154.823 αφίξεις και 394.079 διανυκτερεύσεις και στο Δήμο Μεσσήνης 44.209 αφίξεις και 183.797 διανυκτερεύσεις.

Στα ξενοδοχεία του Δήμου Πύλου Νέστορος καταγράφηκαν 81.663 επισκέψεις αλλοδαπών και 381.440 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών, στο Δήμο Καλαμάτας 34.284 αφίξεις και 122.096 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και στο Δήμο Μεσσήνης 21.452 αφίξεις και 117.221 διανυκτερεύσεις αλλοδαπών.

Στα ξενοδοχεία του Δήμου Καλαμάτας καταγράφηκαν 120.539 επισκέψεις και 272.013 διανυκτερεύσεις Ελλήνων, στο Δήμο Πύλου Νέστορος 73.746 αφίξεις και 184.989 διανυκτερεύσεις Ελλήνων και στο Δήμο Μεσσήνης 23.257 αφίξεις και 66.576 διανυκτερεύσεις Ελλήνων.

Σε σχέση με το 2023 το 2024 Δήμο Μεσσήνης σημειώθηκε αύξηση 30,8% των συνολικών αφίξεων (53,4% των αλλοδαπών), στο Δήμο Τριφυλίας 25% (34,1% των αλλοδαπών), στο Δήμο Δυτικής Μάνης 12,9%), στο Δήμο Πύλου Νέστορος 10,1% και μόνο στο Δήμος Καλαμάτας καταγράφηκε μείωση 3,2%

Σε σχέση με το 2023 το 2024 Δήμο Μεσσήνης σημειώθηκε αύξηση 28,7% των συνολικών διανυκτερεύσεων (41,7% των αλλοδαπών), στο Δήμο Τριφυλίας 11,6% %), στο Δήμο Πύλου Νέστορος 1,3% ενώ μείωση καταγράφηκε στο Δήμο Δυτικής Μάνης κατά 1,4% και στο Δήμο Καλαμάτας κατά 2,7%.

Το 2024 στο Δήμο Δυτικής Μάνης καταγράφηκαν 4,2 διανυκτερεύσεις ανά άφιξη, στο Δήμο Μεσσήνης 4,1 διανυκτερεύσεις ανά άφιξη, στο Δήμο Πύλου Νέστορος 3,7 διανυκτερεύσεις ανά άφιξη, στο Δήμο Τριφυλίας 3,3 διανυκτερεύσεις ανά άφιξη και στο Δήμο Καλαμάτας.

Την ίδια χρονιά στο Δήμο Μεσσήνης καταγράφηκαν 5,5 διανυκτερεύσεις ανά άφιξη αλλοδαπού, στο Δήμο Δυτικής Μάνης 5,2, στο Δήμο Πύλου Νέστορος 4,7 στο Δήμο Τριφυλίας 4,7 και στο Δήμο Καλαμάτας 3,6 διανυκτερεύσεις ανά άφιξη αλλοδαπού.

Στο Δήμο Πύλου Νέστορος το 67,3% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε από αλλοδαπούς, στο Δήμο Δυτικής Μάνης το 66%, στο Δήμο Μεσσήνης το 63,8%, στο Δήμο Τριφυλίας το 42,9% και στο Δήμο Καλαμάτας το 31%.

Στο Δήμο Δυτικής Μάνης το 53,8 των αφίξεων σε ξενοδοχεία πραγματοποιήθηκε από αλλοδαπούς, στο Δήμο Πύλου Νέστορος το 52,6%, στο Δήμο Μεσσήνης το 48%, στο Δήμο Τριφυλίας το 29,9% και στο Δήμο Καλαμάτας το 22,1%.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες