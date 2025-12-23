Επίσκεψη Πτωχού σε δομές ειδικής αγωγής στην Καλαμάτα

Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας, το ΕΕΝΕΓΥΛ Καλαμάτας και το ΕΕΕΕΚ Καλαμάτας επισκέφθηκε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, στο πλαίσιο εορταστικών δράσεων και επαφών με τη σχολική κοινότητα της ειδικής αγωγής.

Κατά την επίσκεψή του, ο περιφερειάρχης αντάλλαξε ευχές με μαθητές και εκπαιδευτικούς, άκουσε τα κάλαντα και συνομίλησε με το προσωπικό για το έργο που επιτελείται καθημερινά στις δομές ειδικής αγωγής. Τον συνόδευαν ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος και η αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής αλληλεγγύης και αρωγής Μαρία Οικονομάκου.

Στο επίκεντρο της επίσκεψης βρέθηκε και η πρόσφατη ένταξη του έργου ανέγερσης νέου κτιρίου για τη στέγαση του 1ου Ειδικού σχολείου Καλαμάτας στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2021–2027. Το έργο έχει προϋπολογισμό 5.330.458,28 ευρώ και αφορά ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων και κατάλληλων υποδομών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το έργο εντάσσεται στον πρώτο κύκλο παρεμβάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στον τομέα της σχολικής στέγης, που περιλαμβάνει σχολικές μονάδες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.