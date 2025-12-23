Ολοκληρώθηκε το 2ο Φεστιβάλ Παιδικού Βιβλίου Καλαμάτας

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ παρουσιάστηκαν περισσότερα από 50 παιδικά βιβλία με τη συμμετοχή 29 συγγραφέων. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν θεματικές εκθέσεις και δημιουργικά εργαστήρια, φιλοξενούμενα τόσο σε σχολεία όσο και στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαιδευτική ζώνη του φεστιβάλ, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 60 σχολικές μονάδες από τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και τη Λακωνία. Τιμώμενο πρόσωπο της διοργάνωσης ήταν ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος.

Η μεσσήνια συγγραφέας Παναγιώτα Φλεβάρη συμμετείχε με τα έργα της «Το κρυστάλλινο αγγελούδι» και «Το όμορφο καλικαντζαράκι», δημιουργώντας στους μικρούς αναγνώστες μια ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Σε δηλώσεις της, η ίδια ανέφερε ότι η συμμετοχή της στο φεστιβάλ ήταν «μια εν συνόλω θετικότατη και απολαυστική εμπειρία». Τόνισε τη ζωντάνια και τη διάθεση των παιδιών και των εφήβων για συμμετοχή, αλλά και την ικανοποίηση που αποκόμισε από την επικοινωνία με το ενήλικο κοινό, διαπιστώνοντας ότι τα βιβλία της μπορούν να «συνομιλήσουν» και με πιο ώριμους ηλικιακά αναγνώστες. Η συγγραφέας ανέφερε ότι η προετοιμασία ενδιαφερουσών, θελκτικών και εποικοδομητικών βιβλιοπαρουσιάσεων είναι κοπιώδης και απαιτεί χρόνο, αλλά η ηθική ικανοποίηση είναι μεγάλη, καθώς μέσω προσωπικού μεράκι και εθελοντικής διάθεσης συνεισφέρει στην προώθηση του βιβλίου και της παιδείας. Σχετικά με τη σημασία τέτοιων διοργανώσεων για τη φιλαναγνωσία, η Παναγιώτα Φλεβάρη τόνισε ότι το φεστιβάλ δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το βιβλίο βιωματικά. «Φανταστείτε τη χαρά ενός παιδιού να γνωρίσει από κοντά τον συγγραφέα ενός βιβλίου που αγαπά!», είπε. Οσον αφορά τα μηνύματα των βιβλίων της, επισήμανε ότι θέλει τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία της λογοτεχνίας και ότι η ανάγνωση μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από όσο ίσως πίστευαν. Από το «Κρυστάλλινο Αγγελούδι», θέλει τα παιδιά να λάβουν το μήνυμα ότι οι μέρες των εορτών του Δωδεκαημέρου δεν είναι απλώς μια αφορμή για υπερκαταναλωτισμό, αλλά μια αφορμή για εσωτερική αναζήτηση, για πνευματική εμβάθυνση, για ψυχική ανάταση. Μια αφορμή για να λαμπρύνουμε τις ψυχές μας με ένα φως διαυγές, με ένα φως καθάριο, με ένα φως κρυστάλλινο. Από το «Ομορφο Καλικαντζαράκι», θέλει οι μικροί αναγνώστες να αποκομίσουν το μήνυμα της υπέρτερης σπουδαιότητας της ομορφιάς της ψυχής σε σχέση προς την ομορφιά της όψης, καθώς, επίσης, και το πόσο σημαντικό είναι να μην αντιμετωπίζουμε τους άλλους στερεοτυπικά, αλλά να δίνουμε μια ευκαιρία, ακόμη και σε ένα άτομο που μπορεί να δημιουργεί την εντύπωση ότι ανήκει στον χώρο του περιθωρίου και της παραβατικότητας. «Επίσης, ένα ακόμη μήνυμα που θα ήμουν χαρούμενη να ανασύρουν τα παιδιά μέσα από το κείμενο το βιβλίου μου αυτού, είναι το ότι η γονεϊκή αγάπη δεν είναι πάντοτε ταυτισμένη με τον βιολογικό παράγοντα», αναφέρει η συγγραφέας.

Η διοργάνωση άφησε θετικές εντυπώσεις, ενίσχυσε τη σχέση των παιδιών με το βιβλίο και τη φαντασία και εδραιώνεται ως ένας νέος θεσμός που φέρνει κοντά συγγραφείς, σχολεία και βιβλιοθήκες, προωθώντας τη φιλαναγνωσία μέσα από παρουσιάσεις, εργαστήρια και δημιουργικές δράσεις.

Κ.Δρ.