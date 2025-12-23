Ευχές δημάρχου Καλαμάτας σε εργαζόμενους στο ΒΙΟ.ΠΑ.

Λίγο πριν την εορτή των Χριστουγέννων, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος επισκέφτηκε τις εγκαταστάσεις του Βιοτεχνικού Πάρκου της πόλης, αυτή τη φορά για να ανταλλάξει ευχές με επαγγελματίες, εργαζόμενους και όσους δραστηριοποιούνται στο ΒΙΟ.ΠΑ., προσφέροντας ένα συμβολικό δώρο.

Τον δήμαρχο συνόδευσαν ο πρόεδρος της “Διοκλής ΑΕ” Ιάκωβος Περρωτής και ο αντιπρόεδρος Γιάννης Αδαμόπουλος. Σε δηλώσεις του ο Θανάσης Βασιλόπουλος εστίασε στην ανάγκη να υπάρχει στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και ενισχύουν την τοπική οικονομία.