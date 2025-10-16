Το πρώτο εννεάμηνο του 2025 στο Αεροδρόμιο: Ρεκόρ αφίξεων όλων των εποχών

Ρεκόρ αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων όλων των εποχών και αύξηση 11% σε σχέση με πέρσι, καταγράφηκε το πρώτο εννεάμηνο του 2025 στον Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος». Εκτός απρόοπτου το 2025 θα κλείσει με ετήσιο ρεκόρ αφίξεων επιβατών διεθνών πτήσεων καθώς ήδη έχουν αφιχθεί το φετινό πρώτο ενεάμηνο 150.627 αφίξεις ενώ το 12μηνο του 2024 που είχε καταγραφεί το προηγούμενο ρεκόρ είχαν αφιχθεί 153.607 επιβάτες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φετινό Σεπτέμβριο σε σχέση με τον ίδιο περσινό μήνα σημειώθηκε αύξηση των επιβατών διεθνών πτήσεων κατά 16% και για πρώτη φορά ξεπεράσθηκε ο αριθμός των 30.000 αφίξεως. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συνολικά από και προς τον Αερολιμένα Καλαμάτας έχουν ταξιδέψει 318.718 επιβάτες διεθνών, εγχώριων πτήσεων και αεροταξί.

Συγκεκριμένα, το φετινό πρώτο ενεάμηνο με 2.033 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 150.627 επιβάτες και αναχώρησαν 144.994 ενώ διήλθαν και 218 επιβάτες. Η μέση διεθνής πτήση είχε 146 επιβάτες. Τον Σεπτέμβριο με 426 διεθνείς πτήσεις αφίχθηκαν 30.066 επιβάτες και αναχώρησαν 32.192 ταξιδιώτες. Η μέση διεθνής πτήση είχε 146 επιβάτες.

Το φετινό πρώτο ενεάμηνο με 420 εγχώριες πτήσεις αφίχθηκαν 9.121 επιβάτες και αναχώρησαν 9.619 ταξιδιώτες. Η μέση εγχώρια πτήση είχε 45 επιβάτες. Το Σεπτέμβριο με 75 εγχώριες πτήσεις αφίχθηκαν 1.525 επιβάτες και αναχώρησαν 1.791. Η μέση εγχώρια πτήση είχε 44 επιβάτες.

Το φετινό πρώτο ενεάμηνο με 1.154 πτήσεις αεροταξί αφίχθηκαν 2.141 επιβάτες και αναχώρησαν 1.978 ταξιδιώτες. ενώ διήλθαν και 20 επιβάτες Η μέση πτήση αεροταξί είχε 4 επιβάτες. Τον Σεπτέμβριο με 151 πτήσεις αεροταξί αφίχθηκαν 480 επιβάτες και αναχώρησαν 475. Η μέση πτήση αεροταξί τον Σεπτέμβριο είχε 6 επιβάτες.

Συνολικά με 3.607 πτήσεις (διεθνείς, εγχώριες και αεροταξί), το πρώτο ενεάμηνο, αφίχθηκαν συνολικά 161.889 επιβάτες, αναχώρησαν 156.591 ταξιδιώτες και διήλθαν από τον Αερολιμένα Καλαμάτας 238 επιβάτες.

Από τις συνολικές αφίξεις διεθνών πτήσεων το 40,3% είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, το 16,4% από τη Γερμανία και το 8,5% από την Ολλανδία.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: