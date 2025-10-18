Συνάντηση Λαζαρίδη με στελέχη της Fraport Greece για την αναβάθμιση του Αεροδρομίου Καλαμάτας

Επαφές με στελέχη της Fraport Greece με φόντο την αναβάθμιση του διεθνή Αεροδρομίου “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” της Καλαμάτας, είχε προχθές Πέμπτη16 Οκτωβρίου, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και Αθλητισμού Γιώργος Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, στα γραφεία της Fraport Greece στην Αθήνα, ο κ. Λαζαρίδης είχε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Γιώργο Βήλο, την κ. Πολλάτου, Airline & Development Manager και τον κ. Φίλο, Air Service Development Manager.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Δήμο, ο αντιδήμαρχος ενημερώθηκε για τα επόμενα βήματα που αφορούν το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας, τις μέχρι τώρα ενέργειες και τις δράσεις που προγραμματίζονται για την προβολή του αεροδρομίου, την ενημέρωση και την προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών.

Το διεθνές Αεροδρόμιο “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” έχει προβληθεί από τη Fraport στην παγκόσμια έκθεση του Χονγκ Κονγκ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με σημαντικές αεροπορικές εταιρείες.

Ο κ. Λαζαρίδης μετέφερε τη βούληση του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, για ενδυνάμωση και περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας με τη Fraport, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες αυτές, ενώ συμφωνήθηκε να υλοποιηθούν κοινές δράσεις προβολής και ενημέρωσης του προορισμού, ως πύλης της Πελοποννήσου.

Στην ίδια ενημέρωση σημειώνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει σταθερά την πορεία εξωστρέφειας και ενίσχυσης συνεργασιών που συμβάλλουν στην προβολή του προορισμού, την προσέλκυση επισκεπτών και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Καλαμάτας, της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου.