Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πεζοπορική εξόρμηση της ομάδας «Τα Γεράκια» στην Πλατανοβρύση του Δήμου Μεσσήνης.

Οι συμμετέχοντες περπάτησαν πάνω από δύο ώρες στα μονοπάτια των Κοντοβουνίων, υπό την καθοδήγηση του Παναγιώτη Γκότση. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο, όπου οι γυναίκες του χωριού προσέφεραν παραδοσιακά εδέσματα, δημιουργώντας μια ζεστή συλλογική στιγμή που θύμιζε τις παλιές γιορτές της υπαίθρου.