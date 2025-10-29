eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2025 16:15

«Τα Γεράκια» στην Πλατανοβρύση

Γράφτηκε από την

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η πεζοπορική εξόρμηση της ομάδας «Τα Γεράκια» στην Πλατανοβρύση του Δήμου Μεσσήνης.

Οι συμμετέχοντες περπάτησαν πάνω από δύο ώρες στα μονοπάτια των Κοντοβουνίων, υπό την καθοδήγηση του Παναγιώτη Γκότση. Η διαδρομή ολοκληρώθηκε στο Δημοτικό Σχολείο, όπου οι γυναίκες του χωριού προσέφεραν παραδοσιακά εδέσματα, δημιουργώντας μια ζεστή συλλογική στιγμή που θύμιζε τις παλιές γιορτές της υπαίθρου.

