Ένταση στο Αιγαίο: Σκάφος του Λιμενικού έριξε προειδοποιητικά πυρά σε τουρκικά αλιευτικά

Ένταση σημειώθηκε στο Αιγαίο και συγκεκριμένα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Αγαθονησίου, όταν σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τουρκικά αλιευτικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Πηγές από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος ανέφεραν ότι το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ που αναμετέδωσε τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν δύο τουρκικά αλιευτικά που αλίευαν, παρουσία δύο σκαφών της τουρκικής Ακτοφυλακής.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά Σκάφη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., προς αναγνώριση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών και προέβησαν σε επανειλημμένες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τα σκάφη για άμεση αποχώρηση, με αρνητικά αποτελέσματα.

Παρά τις συστάσεις, τουρκικό αλιευτικό εκτέλεσε επικίνδυνους ελιγμούς με κίνδυνο εμβολισμού ενός εκ των τριών Περιπολικών Σκαφών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Το πλήρωμα του περιπολικού σκάφους προέβη σε ρίψη προειδοποιητικών βολών, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους κανόνες εμπλοκής. Ακολούθως, τα τουρκικά σκάφη αποχώρησαν από τα χωρικά μας ύδατα.