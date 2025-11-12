Συμμετοχή της Καλαμάτας στην τουριστική έκθεση Philoxenia 2025

Στη σύναψη συμφωνιών και στην αύξηση της τουριστικής επισκεψιμότητας στις περιοχές τους, καθώς και στην διεύρυνση της τουριστικής περιόδου εστιάζουν έντεκα δήμοι της Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή τους μέσα από την «ομπρέλα» της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Πελοποννήσου, στην επετειακή 40η Philoxenia, της Helexpo ΔΕΘ, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Από τις 14 έως τις 16 Νοεμβρίου, στο περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα παρουσιαστούν οι δήμοι Καλαμάτας, Σπάρτης, Ναυπλιέων, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Γορτυνίας, Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, Μονεμβασιάς, Ελαφονήσου, Νότιας Κυνουρίας και Βόρειας Κυνουρίας, προβάλλοντας το τουριστικό προϊόν τους.

Ακόμα, θα πραγματοποιηθούν πολλές και σημαντικές συναντήσεις – επιχειρηματικά ραντεβού Β2Β, μεταξύ εκπροσώπων των έντεκα δήμων της Πελοποννήσου και εμπορικών επισκεπτών από την Ελλάδα και πολλές ξένες χώρες.

Παράλληλα, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου θα οργανώσει ένα hosted buyers program με 110 προσκεκλημένους από 36 χώρες, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να την γνωρίσουν και μέσα από τα τοπικά προϊόντα, τις συνταγές και τις γεύσεις της.

Η εκδήλωση, στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, θα πραγματοποιηθεί από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ. την Παρασκευή και από τις 2 μ.μ. έως τις 3 μ.μ. το Σάββατο, με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού “Πάρνωνας”.