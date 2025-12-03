Ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για την Costa Navarino

Η ΤΕΜΕΣ, ο όμιλος που αναπτύσσει την Costa Navarino, κατέγραψε το 2024 μια ακόμη ιδιαίτερα δυναμική χρονιά, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η Μεσσηνία στον χάρτη του ποιοτικού τουρισμού της Μεσογείου.

Η σταθερή αύξηση των εσόδων, οι υψηλές επιδόσεις στον τομέα της φιλοξενίας και η έντονη επενδυτική δραστηριότητα αποτυπώνουν μια πορεία που δεν αφορά μόνο την εταιρική ανάπτυξη, αλλά μεταφράζεται σε αναβάθμιση της περιοχής, σε νέες θέσεις εργασίας και σε ευρύτερη οικονομική κινητικότητα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024, τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 172,4 εκατομμύρια ευρώ έναντι 140,7 εκατομμυρίων το 2023, σημειώνοντας αύξηση 23%. Στο επίπεδο της Εταιρείας, τα έσοδα ανήλθαν σε 162,4 εκατομμύρια ευρώ από 135,6 εκατομμύρια, με άνοδο 20%. Η αύξηση αυτή προήλθε τόσο από τις υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής όσο και από την ιδιαίτερα αποδοτική δραστηριότητα πώλησης και διαχείρισης πολυτελών κατοικιών — έναν τομέα που εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης και ενισχύει το αποτύπωμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία.

Οι επιδόσεις στον τομέα φιλοξενίας υπήρξαν εξίσου ισχυρές. Τα έσοδα από υπηρεσίες φιλοξενίας ανήλθαν σε 74,7 εκατομμύρια ευρώ έναντι 58,3 εκατομμυρίων το 2023, ενώ τα έσοδα από τρόφιμα και ποτά αυξήθηκαν σε 27,1 εκατομμύρια ευρώ από 22,9 εκατομμύρια. Οι λοιπές υπηρεσίες φιλοξενίας διαμορφώθηκαν σε 12,46 εκατομμύρια ευρώ από 9,78 εκατομμύρια. Συνολικά, οι υπηρεσίες φιλοξενίας και αναψυχής έφτασαν τα 114,3 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 91 εκατομμυρίων την προηγούμενη χρονιά, ενίσχυση που οφείλεται και στην πλήρη λειτουργία των W Costa Navarino και Mandarin Oriental — δύο μονάδες που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Μεσσηνίας και προσελκύουν υψηλού επιπέδου επισκέπτες.

Παρά τη σημαντική άνοδο των εσόδων, το EBITDA του Ομίλου υποχώρησε στα 13,7 εκατομμύρια ευρώ από 18,8 εκατομμύρια, ενώ στην Εταιρεία μειώθηκε στα 10,4 εκατομμύρια ευρώ από 20,3 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, το adjusted EBITDA διαμορφώθηκε σε 22,3 εκατομμύρια ευρώ για τον Όμιλο (έναντι 25,4 εκατομμυρίων) και σε 13,2 εκατομμύρια ευρώ για την Εταιρεία (από 22,3 εκατομμύρια). Η μείωση αποδίδεται στο ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη — το Ilisian, το project στο Ellinikon, το Navarino Blue, οι νέες κατοικίες και το υπό ανάπτυξη οινοποιείο Navarino Vineyards. Πρόκειται για επενδύσεις που απαιτούν κεφάλαια αλλά δημιουργούν προοπτικές για τοπική ανάπτυξη και νέες εξειδικευμένες υπηρεσίες στη Μεσσηνία.

Οι ζημίες χρήσης του Ομίλου μειώθηκαν στα 13 εκατομμύρια ευρώ από 14,9 εκατομμύρια, ενώ στην Εταιρεία αυξήθηκαν σε 10,06 εκατομμύρια από 4,05 εκατομμύρια, εξέλιξη που συνδέεται με την αναβάθμιση των υποδομών και την ωρίμανση μεγάλων projects.

Την ίδια στιγμή, η Costa Navarino παραμένει ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά projects της Μεσογείου, με τέσσερις μεγάλες ζώνες ανάπτυξης: Navarino Dunes, Navarino Bay, Navarino Hills και Navarino Blue. Στη Μεσσηνία λειτουργούν σήμερα τέσσερις κορυφαίες ξενοδοχειακές μονάδες — The Romanos, The Westin Resort, W Costa Navarino και Mandarin Oriental — καθώς και τέσσερα γήπεδα γκολφ διεθνών προδιαγραφών. Το 2024 σηματοδότησε και την έναρξη της ενοικίασης πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών, προσθέτοντας μια νέα σταθερή ροή εσόδων για τον Όμιλο και ένα ακόμη υψηλής ποιότητας προϊόν για τη Μεσσηνία.

Στο μέτωπο των παράλληλων επενδύσεων, συνεχίζεται ο μετασχηματισμός του ιστορικού κτιρίου της Ιονικής Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε. στο κέντρο της Αθήνας, στο νέο προορισμό The Ilisian, που άρχισε να λειτουργεί τμηματικά το 2025. Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει τη θέση του στο παραλιακό μέτωπο του Ellinikon, συμμετέχοντας σε επενδύσεις για τη δημιουργία νέων ξενοδοχείων πέντε αστέρων και branded residences.

Ιδιαίτερη σημασία για τη Μεσσηνία έχει η νέα επένδυση στον οινικό τομέα: η συνεργασία της ΤΕΜΕΣ με την Premia Properties για την αναβάθμιση των Navarino Vineyards και η κατασκευή ενός νέου, πρότυπου οινοποιείου διεθνών προδιαγραφών, δυναμικότητας άνω των 300.000 φιαλών ετησίως. Η επένδυση αυτή ενισχύει τον οινικό τουρισμό και δημιουργεί ένα πρόσθετο σημείο εξειδίκευσης για την περιοχή.

Σε στρατηγικό επίπεδο, ο Όμιλος συνεχίζει να επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση των δεσμών με τις τοπικές κοινωνίες και στην οργανική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης μέσω υψηλότερων πληροτήτων, αυξημένων τιμών δωματίων και σταδιακής επέκτασης της λειτουργίας των ξενοδοχείων και των γηπέδων γκολφ σε ετήσια βάση.

Με την Costa Navarino να αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς διεθνώς, η Μεσσηνία αποκομίζει πολλαπλά οφέλη σε τουρισμό, απασχόληση και επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική παρουσία της ΤΕΜΕΣ αποτελεί καθοριστικό μοχλό ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.