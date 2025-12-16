Στην Καλαμάτα το κρουαζιερόπλοιο «Viking Star» - Πάνω από 800 επιβάτες στο λιμάνι

Στο λιμάνι της Καλαμάτας κατέπλευσε σήμερα το κρουαζιερόπλοιο Viking Star, μεταφέροντας 879 επιβάτες, στο πλαίσιο κρουαζιέρας διάρκειας 15 ημερών στη Μεσόγειο.

Το ταξίδι ξεκίνησε από τη Ρώμη και ακολούθησαν σταθμοί στη Νάπολη, τη Σικελία, τη Μάλτα, την Κέρκυρα και το Κατάκολο, πριν την άφιξη του πλοίου στην Καλαμάτα. Μετά την αναχώρησή του, το Viking Star θα συνεχίσει το δρομολόγιό του προς Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Σαντορίνη και τελικό προορισμό την Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Μεσσηνία, οι επιβάτες, εκτός από την πόλη της Καλαμάτας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικά πολιτιστικά και ιστορικά αξιοθέατα της περιοχής, μετακινούμενοι με πούλμαν.

Συγκεκριμένα, επισκέφθηκαν το Ανάκτορο του Νέστορα, την Πύλο και την Αρχαία Μεσσήνη, ενώ μέρος των επισκεπτών πραγματοποίησε εκδρομή στη Σπάρτη και στον Μυστρά.