Προς θετική έκβαση το τρενάκι...

Αναφορές πως το τουριστικό τρενάκι δεν θα περάσει από το κέντρο της Καλαμάτας τα Χριστούγεννα έγιναν χθες στα social media, είδηση που φαίνεται να παρερμηνεύτηκε.

Για το τι ισχύει στην πράξη, ο πρόεδρος της “Φάρις” Σωτήρης Κριτσωτάκης ξεκαθάρισε ότι η αναφορά του σε τηλεοπτική συνέντευξη αφορούσε το ενδεχόμενο καθυστέρησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου ο κόσμος να είναι προετοιμασμένος για πιθανό «κόλλημα».

Το οριστικό “πράσινο φως” για τη λειτουργία του τρένου πάντως αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για αίσιο τέλος, από τη στιγμή μάλιστα που το θέμα έχει περάσει από Δημοτική Επιτροπή και Δ.Σ. και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες από πλευράς δήμου.