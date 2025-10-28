Νέα χριστουγεννιάτικη εμπειρία στην Καλαμάτα - Έρχεται το τουριστικό τρενάκι

Μια νέα, νοσταλγική αλλά και σύγχρονη εμπειρία πρόκειται να ζωντανέψει στους δρόμους της Καλαμάτας μέσα από το τουριστικό τρενάκι, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τη γοητεία της πρωτεύουσας της Μεσσηνίας μέσα από μια διαφορετική βόλτα.

Η διαδρομή θα αφορά τόσο το Ιστορικό Κέντρο όσο και το εμπορικό κέντρο της πόλης, ενώ οι επιβάτες θα καταβάλουν ένα συμβολικό αντίτιμο.

Η πρώτη και βασική διαδρομή του τραίνου θα έχει αφετηρία την οδό Φραντζή, ακριβώς απέναντι από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό, και θα διαγράφει έναν κύκλο που θα περνά από κομβικά σημεία της πόλης (Νικηταρά – Αναγνωσταρά – πλ. 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής – Χρυσοστόμου Θέμελη – Φάριος – Μητροπολίτη Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος – Κροντήρη – Αριστομένους – Φραντζή – Σιδηροδρομικού Σταθμού – Γιατράκου – Νέδοντος - Κροντήρη). Μέσα έτσι σε μόλις 2,7 χιλιόμετρα, οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το ναό της Υπαπαντής, να περάσουν από το ιστορικό κέντρο, να θαυμάσουν τα νεοκλασικά της πόλης και να δουν τον ποταμό Νέδοντα.

Η εναλλακτική διαδρομή, επίσης κυκλική και ίδιας απόστασης, ξεκινά από το ίδιο σημείο και διασχίζει τις οδούς Αριστομένους – Φραντζή – Σιδηροδρομικού Σταθμού – Γιατράκου – Νέδοντος – Κιλκίς – Αρτέμιδος – 23ης Μαρτίου – Υπαπαντής – Χρυσοστόμου Θέμελη – Φάριος – Μητροπολίτη Μελετίου – Υπαπαντής – 23ης Μαρτίου – Νέδοντος - Κροντήρη.

Τόσο στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής όσο και στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ακολούθησε, ο αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης ενημέρωσε πως παρότι είχε προταθεί η οδός Κροντήρη ως αφετηρία, για πρακτικούς λόγους και για να μην επιδεινωθεί το κυκλοφοριακό προκρίθηκε η λύση της οδού Φραντζή.

Από την παράταξη “Καλαμάτα Μετά” προτάθηκε να γίνουν κάποιες εορταστικές δράσεις στον Σιδηροδρομικό Σταθμό ώστε ο κόσμος να μπορέσει να δει και να μάθει τη δραστηριότητα του τρένου. Παράλληλα, τονίστηκε πως θα πρέπει οι επισκέπτες να βλέπουν σημαντικά σημεία-αξιοθέατα της πόλης και όχι απλώς δρόμους, καθώς και να συμβάλει ο Δήμος ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία σε μια περίοδο όπως των εορτών όπου η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα. Για το λόγο αυτό, από τους δημοτικούς συμβούλους έγινε σύσταση να περιοριστούν στο ελάχιστο οι στάσεις, ώστε το κυκλοφοριακό να μην βαρέσει “κόκκινο”. O επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος στάθηκε στην ασφάλεια που θα πρέπει να προσφέρει το τρενάκι, σχολιάζοντας πως πρέπει να ξεκαθαριστεί σε επόμενη συνεδρίαση το πλαίσιο των στάσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας Παναγιώτης Λύρας πρότεινε μετά την εορταστική περίοδο να επαναξιολογηθεί η διαδρομή, παρατηρώντας πως η αφετηρία που αποφασίστηκε θα έχει συμβολικό χαρακτήρα λόγω του σημείου. Ο πρόεδρος της Φάρις Σωτήρης Κριτσωτάκης πληροφόρησε πως το βασικό πλάνο δεν αφορά στάσεις και ότι το τρένο θα κινείται με 25 χιλ./ώρα, ώστε να μην κολλάει η κίνηση.

ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Η ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος γνωστοποίησε πως στις 28 Νοεμβρίου θα φωταγωγηθεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην κεντρική πλατεία, μέρα που θα γίνει και η ανάλογη διαφήμιση – προβολή του τουριστικού τρένου. Ο ίδιος σχολίασε πως το ιδανικό θα ήταν το δρομολόγιο να ξεκινάει από την κεντρική πλατεία, ωστόσο το σημείο που επιλέχτηκε -όπως είπε- είναι εξίσου κεντρικό.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Καλαμάτας και του φορέα Open Top Bus Hellas, που υπέβαλε το σχετικό αίτημα για τις νέες διαδρομές. Ο Δήμος, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, παρέχει τη βεβαίωση βατότητας των οδών και καθορίζει τον χώρο της αφετηρίας, εξασφαλίζοντας ότι η λειτουργία του τρένου θα είναι απολύτως ασφαλής και οργανωμένη. Υπενθυμίζεται πως η αρχική πρόταση έγινε από το Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας.