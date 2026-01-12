Διπλάσιες από τις ξενοδοχειακές οι κλίνες της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πελοπόννησο

Η Μεσσηνία τον Ιούλιο, μήνα αιχμής της τουριστικής σεζόν, διαθέτει περίπου 2,02 κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης για κάθε 1 ξενοδοχειακή κλίνη (24.555 έναντι 12.169) και η Περιφέρεια Πελοποννήσου 1,68 κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης για κάθε 1 ξενοδοχειακή κλίνη (68.910 έναντι 40.929).

Η Μεσσηνία και συνολικά η Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφονται πλέον με καθαρά αποτυπωμένο τουριστικό δυναμικό, όχι μόνο μέσα από το ξενοδοχειακό απόθεμα αλλά και μέσω της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τα στοιχεία της μελέτης του ΙΝΣΕΤΕ για το 2024 δείχνουν ότι η Πελοπόννησος διαθέτει μια διπλή «δεξαμενή» φιλοξενίας, η οποία την κατατάσσει ανάμεσα στις Περιφέρειες με αξιόλογη παρουσία και στους δύο τύπους καταλυμάτων, ενώ η Μεσσηνία αναδεικνύεται σε βασικό πόλο μέσα στην ίδια την Περιφέρεια.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει 40.929 ξενοδοχειακές κλίνες σε 686 ξενοδοχειακές μονάδες για το 2024. Τον ίδιο χρόνο, και ειδικά τον Ιούλιο, μήνα αιχμής για τον ελληνικό τουρισμό, το δυναμικό της βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέρχεται σε 68.910 κλίνες, κατανεμημένες σε περισσότερες από 15.000 μονάδες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη συνολική φιλοξενητική δυνατότητα της Περιφέρειας στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου.

Μεσσηνία: σταθερά στην πρώτη γραμμή της Περιφέρειας

Η Μεσσηνία συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μερίδιο κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πελοπόννησο. Τον Ιούλιο του 2024 καταγράφονται 24.555 κλίνες, ποσοστό περίπου 36% του συνόλου της Περιφέρειας.

Στα ξενοδοχεία, η Μεσσηνία εμφανίζεται επίσης πρώτη σε κλίνες (12.169 σε 162 μονάδες), με την Αργολίδα να ακολουθεί (10.816) και μετά Κορινθία (7.814), Λακωνία (6.859) και Αρκαδία (3.271). Αυτή η «διπλή πρωτιά» της Μεσσηνίας (και σε ξενοδοχεία και σε βραχυχρόνια) βοηθά να εξηγηθεί γιατί ο νομός έχει ιδιαίτερο βάρος στη συνολική τουριστική χωρητικότητα της Πελοποννήσου.

Η διπλή αυτή πρωτιά καθιστά τη Μεσσηνία βασικό σημείο αναφοράς όταν εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στα δύο μοντέλα φιλοξενίας. Σε επίπεδο αριθμών, κατά τον μήνα αιχμής, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης εμφανίζονται περίπου διπλάσιες από τις ξενοδοχειακές, στοιχείο που προσδιορίζει με σαφήνεια το μέγεθος της συνολικής τουριστικής χωρητικότητας του νομού.

Η εσωτερική γεωγραφία της Πελοποννήσου

Μετά τη Μεσσηνία, σημαντική παρουσία στη βραχυχρόνια μίσθωση εμφανίζουν:

η Αργολίδα με 16.161 κλίνες (23%),

η Κορινθία με 11.225 κλίνες (16%),

η Λακωνία με 10.233 κλίνες (15%),

και η Αρκαδία με 6.736 κλίνες (10%).

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στο ξενοδοχειακό δυναμικό, όπου η Μεσσηνία προηγείται, ακολουθούμενη από την Αργολίδα, την Κορινθία και τη Λακωνία. Η κατανομή αυτή δείχνει ότι το τουριστικό απόθεμα της Περιφέρειας δεν είναι μονοκεντρικό, αλλά με σαφή πυρήνα τη Μεσσηνία.

Συγκρίσεις με άλλες Περιφέρειες της χώρας

Η Πελοπόννησος δεν αποτελεί μεμονωμένη περίπτωση. Αντίστοιχες συγκεντρώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης καταγράφονται και σε άλλες Περιφέρειες, με έντονη διαφοροποίηση ανά περιφερειακή ενότητα.

Στην Κεντρική Μακεδονία, τον Ιούλιο 2024, η Χαλκιδική συγκεντρώνει 70.957 κλίνες, ποσοστό 61% της Περιφέρειας, ενώ ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 31.713 κλίνες (27%) και η Πιερία με 10.090 κλίνες (9%). Η εικόνα δείχνει ισχυρή γεωγραφική συγκέντρωση σε συγκεκριμένες ενότητες, αντίστοιχη με αυτή που παρατηρείται στη Μεσσηνία εντός Πελοποννήσου.

Στα Ιόνια Νησιά, η Κέρκυρα καταγράφει 68.767 κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης (45%), με τη Ζάκυνθο (28.053 κλίνες), την Κεφαληνία (27.659 κλίνες) και τη Λευκάδα (25.513 κλίνες) να ακολουθούν με σχετικά ισοδύναμα μεγέθη.

Στη Στερεά Ελλάδα, η Εύβοια συγκεντρώνει το 59% των κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης της Περιφέρειας (15.835 κλίνες), ενώ ακολουθούν η Φωκίδα και η Φθιώτιδα με μικρότερα αλλά σταθερά μεγέθη.

Κρήτη και Νότιο Αιγαίο: μεγάλα μεγέθη, διαφορετική ισορροπία

Ιδιαίτερη θέση στον εθνικό χάρτη κατέχουν η Κρήτη και το Νότιο Αιγαίο, Περιφέρειες με πολύ υψηλό απόλυτο αριθμό κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στην Κρήτη, τον Ιούλιο 2024, το δυναμικό βραχυχρόνιας μίσθωσης υπολογίζεται σε περίπου 163.000 κλίνες, με κύριες εστίες τα Χανιά (69.097 κλίνες) και το Ηράκλειο (39.673 κλίνες) ενώ ακολουθεί το Ρέθυμνο (33.549 κλίνες) Παράλληλα, η Κρήτη διαθέτει και από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά αποθέματα της χώρας, γεγονός που διαμορφώνει διαφορετική σχέση μεταξύ των δύο τύπων καταλυμάτων σε σύγκριση με την Πελοπόννησο.

Αντίστοιχα, στο Νότιο Αιγαίο, οι κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέρχονται σε περίπου 218.700, με τις Κυκλάδες να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος (Μύκονος 35.454, Θήρα 29.173 και Πάρος 27.729) και τα Δωδεκάνησα να ακολουθούν (Ρόδος 37682). Και εδώ, το εκτεταμένο ξενοδοχειακό δυναμικό λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Η θέση της Πελοποννήσου στο εθνικό σύνολο

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 2024 καταγράφονται 894.854 ξενοδοχειακές κλίνες, ενώ το δυναμικό της βραχυχρόνιας μίσθωσης τον Ιούλιο ξεπερνά το 1 εκατ. κλίνες. Η Πελοπόννησος συμμετέχει με περίπου 7% στο σύνολο των κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης της χώρας, ποσοστό που, σε συνδυασμό με το ξενοδοχειακό της απόθεμα, την τοποθετεί σε ενδιάμεση αλλά σταθερή θέση ανάμεσα στις μεγάλες τουριστικές Περιφέρειες.

Μια εικόνα με αριθμούς

Η σχέση ξενοδοχειακών κλινών και κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης λειτουργεί πλέον ως βασικός δείκτης αποτύπωσης της τουριστικής χωρητικότητας. Για τη Μεσσηνία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι αριθμοί δείχνουν ένα σύνθετο αλλά ξεκάθαρο τοπίο, με ισχυρή παρουσία και των δύο μορφών φιλοξενίας και με τη Μεσσηνία να αποτελεί τον κύριο πυλώνα της Περιφέρειας.

Περισσότερα στοιχεία παρουσιάζονται στους πίνακες: