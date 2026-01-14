Εξόρμηση στο Μίλα από την πεζοπορική ομάδα «Τα Γεράκια»

Εξόρμηση με ιστορικό και φυσιολατρικό ενδιαφέρον, από το χωριό Μίλα έως το Κάστρο του Μίλα διοργανώνει την Κυριακή 18 Ιανουαρίου η πεζοπορική βιωματική ομάδα «Τα Γεράκια».

Η συνάντηση των συμμετεχόντων έχει οριστεί στο γραφικό χωριό για τις 11 π.μ., ενώ η συμμετοχή είναι ελεύθερη για το κοινό. Η διαδρομή είναι ήπιας δυσκολίας και κατάλληλη για όλους, με συνολική διάρκεια περίπου 55 λεπτά. Η πορεία ξεκινά από το χωριό Μίλα και ακολουθεί χωματόδρομο και μονοπάτι.

Το τοπίο χαρακτηρίζεται από λοφώδη μορφολογία, ελαιώνες και χαμηλή βλάστηση, χωρίς τεχνικές δυσκολίες. Η υψομετρική διαφορά κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 μέτρων, με πιο έντονη κλίση μόνο στο τελευταίο τμήμα πριν το κάστρο. Το Κάστρο βρίσκεται σε χαμηλό λόφο και προσφέρει πανοραμική θέα προς τον Μεσσηνιακό κάμπο και τους γύρω λόφους, αποτελώντας σημείο ιδιαίτερου ιστορικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6945568387.