Η καθημερινή ταλαιπωρία αποτέλεσμα της ανεπάρκειας

Η στάθμευση στο κέντρο της Καλαμάτας αποτελεί πλέον καθημερινό Γολγοθά για κατοίκους, εργαζόμενους και επισκέπτες. Οι θέσεις πάρκινγκ που αφαιρέθηκαν με τις αναπλάσεις δεν αντικαταστάθηκαν, τα αυτοκίνητα αυξήθηκαν και οι παλιές θέσεις στο ποτάμι δεν μπορούν να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση. Η πικρή αλήθεια είναι ότι από τη δεκαετία του ’80, όταν δημιουργήθηκαν τα πάρκινγκ στον Νέδοντα, δεν έχει προστεθεί ούτε μία νέα θέση στάθμευσης στο κέντρο της Καλαμάτας, ενώ, αντίθετα, έχουν χαθεί δεκάδες.

Οι δημοτικές αρχές των τελευταίων χρόνων δεν φρόντισαν να αυξήσουν τις θέσεις στάθμευσης, αλλά δεν έλαβαν και μέτρα που θα διευκόλυναν την κινητικότητα. Δεν δημιουργήθηκαν, για παράδειγμα, νέοι ποδηλατόδρομοι ή ολοκληρωμένοι πεζόδρομοι που να διευκολύνουν την κίνηση από τις γειτονιές στο κέντρο. Καλές οι πεζοδρομήσεις των δρόμων του κέντρου, αλλά πώς θα φτάσει κάποιος από τις γειτονιές και τα προάστια εκεί για να περπατήσει στους βιοκλιματικούς κυβόλιθους; Νέες θέσεις στάθμευσης δεν δημιουργήθηκαν, νέοι ποδηλατόδρομοι δεν κατασκευάστηκαν, αστική συγκοινωνία που να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων δεν υπάρχει. Το καθημερινό έμφραγμα στους δρόμους δεν έτυχε, πέτυχε! Είναι αποτέλεσμα της έλλειψης σχεδίου και των αποσπασματικών λύσεων.

Τους επόμενους μήνες η κατάσταση θα γίνει ακόμη χειρότερη, καθώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα 24ωρη χρέωση στα πάρκινγκ του Νέδοντα. Μια ακατανόητη επιλογή, η οποία το μόνο που θα πετύχει είναι την επιπρόσθετη επιβάρυνση κατοίκων και επισκεπτών. Είναι βέβαιο ότι, μόλις ξεκινήσει η εφαρμογή των νέων χρεώσεων στα πάρκινγκ, οι κύκλοι στους δρόμους θα αυξηθούν και το μποτιλιάρισμα θα ενταθεί, προκειμένου να αποφευχθεί το νέο οικονομικό κόστος της στάθμευσης. Έχει επισημανθεί και άλλη φορά ότι είναι ακατανόητη η επιλογή να μην ενταχθούν τα υπάρχοντα πάρκινγκ σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στάθμευσης και κυκλοφορίας. Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις δημιουργούν χάος, το οποίο ταλαιπωρεί κατοίκους και επισκέπτες.

Το γεγονός αυτό μέχρι τώρα μπορεί να μην ενοχλούσε και σίγουρα να μην είχε πολιτικό κόστος, όμως έχουμε περάσει πλέον σε μια νέα φάση, όπου οι πολίτες κατανοούν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που παραλείπονται. Οι διακηρύξεις για κλιματική ουδετερότητα και πρωτοποριακές πρακτικές με πράσινο αποτύπωμα φαντάζουν με ανέκδοτο, όταν καθημερινά χάνεται πολύτιμος χρόνος και καίγονται ευρώ σε άσκοπους κύκλους στους δρόμους της πόλης. Η ταλαιπωρία δεν οφείλεται στην κίνηση, που κάποτε θεωρούνταν και θετικό γεγονός, αλλά στην ανεπάρκεια όσων έχουν την ευθύνη διαχείρισης της πόλης – και αυτό γίνεται πλέον κοινός τόπος.

