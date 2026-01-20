Παρουσίαση της Πελοποννήσου σε διεθνείς παράγοντες τουρισμού

Η ομάδα του VisitPeloponnese, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξωστρέφειας και της ενίσχυσης των διεθνών συνεργασιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου υλοποιεί πρόγραμμα παρουσιάσεων – εκπαιδεύσεων σε Tour Operators και Travel Agents από στοχευμένες αγορές ζήτησης.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποίησε webinar παρουσίασης προορισμού και εκπαίδευσης στο Sales Department του διεθνούς tour operator Abercrombie & Kent.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Περιφέρεια, “η Abercrombie & Kent συγκαταλέγεται στους κορυφαίους luxury tour operators διεθνώς, με εξειδίκευση σε tailor-made ταξίδια υψηλού επιπέδου, πολιτιστικές εμπειρίες και αυθεντικά experiential ταξίδια. Η παρουσίαση απευθύνθηκε σε 54 στελέχη πωλήσεων της εταιρείας από διαφορετικές αγορές παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τον πολυεθνικό χαρακτήρα της Abercrombie & Kent, η οποία διατηρεί ισχυρή παρουσία και γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Πελοποννήσου ως αυθεντικού, πολυθεματικού και ποιοτικού προορισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις περιοχές της Ορεινής Αρκαδίας, του Ναυπλίου και της Πύλου, με τις οποίες η Abercrombie & Kent συνεργάζεται ήδη, ενώ παρουσιάστηκε και το πλάνο επέκτασης των προγραμμάτων της εταιρείας σε νέους προορισμούς, όπως η Μονεμβασιά, ο Μυστράς και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση των θεματικών εμπειριών, με έμφαση στη φύση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και τις αυθεντικές τοπικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο δίκτυο Peloponnese Trails, το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον των στελεχών πωλήσεων, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης walking & hiking experiences υψηλής ποιότητας για απαιτητικούς ταξιδιώτες.

Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με εκτενή συζήτηση και ερωτήσεις, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και τη δυναμική ένταξης νέων εμπειριών της Πελοποννήσου στα διεθνή προγράμματα της Abercrombie & Kent”

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη συνεχή και στοχευμένη προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου για απευθείας εκπαίδευση και ενημέρωση tour operators και αποτελεί φυσική συνέχεια της συμμετοχής του VisitPeloponnese σε διεθνείς εκθέσεις και events δικτύωσης”.

Η αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας δήλωσε σχετικά:

«Τα webinars παρουσίασης σε συνεργασία με κορυφαίους tour operators, όπως η Abercrombie & Kent, αποτελούν ουσιαστικό βήμα για τη σωστή και ποιοτική τοποθέτηση της Πελοποννήσου στις διεθνείς αγορές. Συνεχίζουμε με συνέπεια, με βάση τη στρατηγική εξωστρέφειας του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και την αναγνωρισιμότητα του προορισμού μας».