Από τέλος Φεβρουαρίου ξεκινούν τα ξενοδοχεία της Costa Navarino

Την ημερομηνία έναρξης των ξενοδοχείων της Costa Navarino την νέα τουριστική σεζόν ανακοίνωσε χθες η ΤΕΜΕΣ Το ξενοδοχείο The Westin Resort Costa Navarino ανοίγει στις 27 Φεβρουαρίου, το Mandarin Oriental, Costa Navarino στις 31 Μαρτίου, το W Costa Navarino στις 2 Απριλίου και το The Romanos, a Luxury Collection Resort στις 8 Απριλίου.

Αναλυτικά το ΔΤ της ΤΕΜΕΣ:

"Η Costa Navarino, υποδέχεται τη νέα χρονιά με ανανεωμένο πρόγραμμα εμπειριών, εμπνευσμένων από την ομηρική μυθολογία, την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας και την αυθεντική φιλοξενία.

Το The Westin Resort Costa Navarino κάνει την έναρξη στις 27 Φεβρουαρίου, ως o ιδανικός προορισμός για οικογένειες και λάτρεις των σπορ. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν υπαίθριες δραστηριότητες στη Μεσσηνιακή φύση, καθώς και στα τέσσερα γήπεδα γκολφ 18 οπών του προορισμού. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες θα ζήσουν αξέχαστες στιγμές με αθλητικά προγράμματα όπως το NBA Basketball School, με νέα football camps και με junior tennis camps στο Mouratoglou Tennis Center.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino ανοίγει στις 31 Μαρτίου, εγκαινιάζοντας μια σεζόν όπου η ευεξία, η γαστρονομία και η ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας συνδυάζονται αρμονικά. Ξεχωρίζουν το signature retreat υπό την καθοδήγηση της Taryn Toomey, ιδρύτριας του The Class, οι βραδιές υψηλής γαστρονομίας με τη συμμετοχή κορυφαίων Michelin-starred chefs, καθώς και μοναδικές οινικές εμπειρίες με καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς παραγωγούς, όπως το εμβληματικό Château Margaux.

Από τις 2 Απριλίου, το W Costa Navarino δίνει τον δυναμικό παλμό στον προορισμό, με αναβαθμισμένες γαστρονομικές εμπειρίες, σύγχρονο mixology και συναρπαστικά μουσικά events. Η εμπειρία εμπλουτίζεται φέτος με εξατομικευμένες υπηρεσίες για τους επισκέπτες των OASIS Villas δύο και τριών υπνοδωματίων, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό στον κόλπο του Ναβαρίνου.

Από τις 8 Απριλίου, τo The Romanos, a Luxury Collection Resort υποδέχεται τους επισκέπτες με ένα ανανεωμένο πρόγραμμα εμπειριών, εμπνευσμένο από τη μεσσηνιακή παράδοση, την αυθεντικότητα και την εποχικότητα. Το resort παρουσιάζει νέες γαστρονομικές προτάσεις με έμφαση στα τοπικά προϊόντα, μια ολιστική προσέγγιση στην ευεξία με αναβαθμισμένα προγράμματα, καθώς και νέες υπηρεσίες για τις βίλες, σχεδιασμένες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε επισκέπτη.

Παράλληλα, η συλλογή Villa Rentals της Costa Navarino εμπλουτίζεται με νέες επιλογές για ενοικίαση, μεταξύ των οποίων ευρύχωρες βίλες πέντε και έξι υπνοδωματίων, ιδανικές για μεγάλες παρέες και οικογένειες. Οι επισκέπτες απολαμβάνουν τις δραστηριότητες και υπηρεσίες του προορισμού, σε συνδυασμό με την άνεση χώρου και την ιδιωτικότητα που προσφέρουν οι κατοικίες.

Για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία της διαβίωσης που προσφέρουν οι Costa Navarino Residences, μια εξαιρετικά περιορισμένη επιλογή custom και turnkey βιλών προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης ιδιωτικής κατοικίας, καθώς σχεδόν το σύνολο των κατοικιών έχει διατεθεί.

ΜΕ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΜΗΡΙΚΟ ΕΠΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Για όσους επιθυμούν να ακολουθήσουν τα βήματα του Ομήρου, η Costa Navarino παρουσιάζει ένα βιωματικό ταξίδι εμπνευσμένο από την Οδύσσεια, σε ιστορικούς χώρους που ενσωματώνονται στην εμπειρία. Ο πολιτισμός, η γαστρονομία και η ευεξία συνυπάρχουν με την αυθεντική φιλοξενία, μέσα από προγράμματα που ξετυλίγουν την ιστορία της περιοχής, τις φιλοσοφικές αναζητήσεις, καθώς και με δράσεις για όλη την οικογένεια. Την σύνδεση με τον τόπο συμπληρώνουν νέα δημιουργικά εργαστήρια γλυπτικής, υφαντικής, κεραμικής και κοσμήματος, καθώς και σεμινάρια γευσιγνωσίας, που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Μεσσηνίας.

ΈΝΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή γαστρονομική σκηνή έχει το Symposio, όπου το τελετουργικό του γεύματος, επαναπροσδιορίζεται και ζωντανεύει σε μοναδικά φυσικά τοπία, από την παραλία έως τους αιωνόβιους ελαιώνες. Η εμπειρία εμπλουτίζεται με το ανανεωμένο Chefs on the Beach στο W Costa Navarino και τη συμμετοχή διακεκριμένων Ελλήνων και διεθνών σεφ, με νέα concepts ελληνικής κουζίνας καθώς και με το νέο πρόγραμμα Messinian Roots στο The Romanos, a Luxury Collection Resort και στο The Westin Resort Costa Navarino, όπου προσκεκλημένοι σεφ επαναπροσδιορίζουν την τοπική κουζίνα. Επιπλέον, το Mandarin Oriental, Costa Navarino, ενισχύει τη γαστρονομική ατζέντα μέσα από συνεργασίες με σεφ που έχουν βραβευθεί με αστέρια Michelin, όπως ο Frédéric Anton και ο Arnaud Lallement, καθώς και με την οινική εμπειρία με το Château Margaux.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Οι επισκέπτες της Costa Navarino μπορούν να απολαύσουν έναν συνδυασμό αθλητικών δραστηριοτήτων, που περιλαμβάνουν το γκολφ στα τέσσερα γήπεδα 18 οπών, τένις, θαλάσσια σπορ, πεζοπορία και ποδηλασία στη Μεσσηνιακή φύση. Φέτος, η Costa Navarino διευρύνει την συνεργασία της με το Mouratoglou Tennis Center, αναβαθμίζει τις εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου και φιλοξενεί διεθνείς αθλητικούς θεσμούς. Το τουρνουά γκολφ The Legends Tour επιστρέφει για 3η χρονιά στις 13-18 Ιουνίου, το AEGEAN Messinia Pro-Am γιορτάζει τα 20 χρόνια στις 24-28 Ιουνίου, ενώ το PPC IRONMAN 70.3 Costa Navarino ανανεώνει το ραντεβού με την παγκόσμια τριαθλητική κοινότητα για τις 24-26 Οκτωβρίου.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΕΞΙΑ ΜΕ ΡΙΖΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Συνδυάζοντας τις αρχές του Ιπποκράτη και τη σύγχρονη επιστήμη, η ευεξία στην Costa Navarino εστιάζει στην αναζωογόνηση και τη μακροζωία. Τη φετινή χρονιά, νέες θεραπείες και προγράμματα ενθαρρύνουν έναν πιο βιώσιμο ρυθμό ζωής, όπως το Messinian Wellbeing Festival με Έλληνες και διεθνείς θεραπευτές, τα Seasonal Wellbeing Weeks και τα πολυήμερα retreats που επικεντρώνονται στη μακροζωία, τη σωματική άσκηση και την πνευματική ανανέωση.

ΣΤΙΓΜΕΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Το Πάσχα ζωντανεύει στην Costa Navarino μέσα από μια γιορτή που ενώνει την παράδοση, τη μουσική και τη γαστρονομία, ενώ παράλληλα, οι εορτασμοί στο W Costa Navarino ξεχωρίζουν για τον δυναμικό τους χαρακτήρα. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται με το φεστιβάλ της Πρωτομαγιάς και το Messinian Summer Feast με δυναμικά live acts.

Το Costa Navarino Soundtrack φέρνει τη μουσική στο προσκήνιο σε όλες τις μορφές της, με εμφανίσεις καταξιωμένων διεθνών pop καλλιτεχνών και μοναδικά live ηλεκτρονικής μουσικής. Το χιούμορ έχει επίσης την τιμητική του, με τις Stand-Up Comedy Nights και τον θρυλικό Jimmy Carr για μια βραδιά σατιρικής ευφυΐας. Παράλληλα, το Messinia Jazz Festival, σε επιμέλεια του Gazarte, ενώνει την ελληνική δημιουργικότητα με κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς jazz σκηνής.

Η NAVARINO AGORA ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ

Το σημείο συνάντησης για τη γαστρονομία, τον πολιτισμό και το shopping, συνεχίζει να εμπλουτίζεται με νέες προτάσεις και να καλωσορίζει το κοινό από τον Απρίλιο. Φέτος, η Navarino Agora παρουσιάζει νέους χώρους γαστρονομίας με έμπνευση το street food: από sushi και smash burgers μέχρι παραδοσιακό σουβλάκι. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, η Navarino Agora θα φιλοξενεί ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων και θα υποδέχεται οικογένειες με δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά».