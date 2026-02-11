Ανοιγμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην τουριστική αγορά της Ελβετίας

Στην τουριστική αγορά της Ελβετίας στοχεύει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία συμμετέχει μέσω του Visit Peloponnese στο B2B Sales Workshop – Switzerland. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Respond On Demand Ltd και πραγματοποιείται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στη Ζυρίχη, στο Sheraton Zurich Hotel.

Η συγκεκριμένη δράση έχει επαγγελματικό χαρακτήρα και βασίζεται σε προκαθορισμένα ραντεβού με travel agents, tour operators και διοργανωτές συνεδρίων από την Ελβετία. Για την Περιφέρεια Πελοποννήσου η ελβετική αγορά θεωρείται στρατηγικής σημασίας, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλή αγοραστική δύναμη και ενδιαφέρον για ποιοτικό τουρισμό. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Ζυρίχη – Καλαμάτα μέσω της Edelweiss Air.

Στόχος της συμμετοχής είναι η υποστήριξη του πτητικού προγράμματος, η προσέλκυση επισκεπτών εκτός της περιόδου αιχμής και η δικτύωση των τοπικών επιχειρήσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας αναφέρει ότι η συμμετοχή στη Ζυρίχη εντάσσεται στη στρατηγική εξωστρέφειας που έχει θέσει ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός. Σύμφωνα με τον κ. Μιχελόγγονα, μέσα από τις στοχευμένες συναντήσεις ενισχύεται η παρουσία του προορισμού, στηρίζεται η σύνδεση με την Καλαμάτα και δημιουργούνται βάσεις για βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί τις τουριστικές επιχειρήσεις και τους φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο workshop να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος εδώ. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 1.200 ευρώ πλέον ΦΠΑ και καταβάλλεται απευθείας στη διοργανώτρια εταιρεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως τις 15 Φεβρουαρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Visit Peloponnese στα τηλέφωνα 27313 63250, 27213 61523 και 27213 61539 ή μέσω email στις διευθύνσεις m.kokkonou@eppel.gov.gr και mkokkonou@visitpeloponnese.com.