Κινητικότητα για τη Διεθνή Σχολή Τουρισμού και Γαστρονομίας στο Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας

Στη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας για την αποδοχή της πρότασης μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η διάθεση χώρου εντός του Ανατολικού Κέντρου (ανάμεσα στο συγκρότημα κατοικιών και στη Φοιτητική Εστία) και γύρω από αυτό το θέμα κινούνται και οι τρέχουσες εξελίξεις.

Ειδικότερα με εντολή του δημάρχου Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλου η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου προχώρησε στη δέσμευση του ποσού των 22.171,20 ευρώ από τον προϋπολογισμό του 2026 για την ανάθεση σε σύμβουλο του έργου για τη διατύπωση πρότασης κατάλληλης διαγωνιστικής διαδικασίας, αλλά και για τον καθορισμό όλων των παραμέτρων και των όρων για την παραχώρηση του δημοτικού ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί η Σχολή.

Υπενθυμίζουμε ότι μεταξύ άλλων στην πρόταση της ΤΕΜΕΣ αναφερόταν:

“Η δημιουργία μιας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας υψηλού επιπέδου, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στο κοινό μας όραμα, να αναγνωρίζεται η Μεσσηνία ως ένας πρότυπος προορισμός να ζει κανείς και να επισκέπτεται. Μια τέτοια σχολή, θα αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στην συνημμένη μελέτη σκοπιμότητας των επιδράσεων από τη λειτουργία Διεθνούς Τουριστικής Σχολής στη Μεσσηνία, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η εταιρεία μας θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού από κάθε άποψη έργου και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για τη διερεύνηση συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Φορείς, με σκοπό την ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία μας προτίθεται να ανεγείρει, με δικές της δαπάνες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία της σχολής, κατόπιν εξέτασης προτεινόμενου χώρου από τον δήμο. Από την έρευνα που έχουμε κάνει για την ανέγερση της σχολής θα απαιτηθούν περί τα 7.500 τ.μ. δόμησης μη συμπεριλαμβανομένων υπογείων, ενώ η δυναμικότητα σε αριθμό φοιτητών/σπουδαστών θα ανέρχεται σε διακόσιους. Στην περίπτωση αυτή ο δήμος προτείνεται να διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για την ανέγερση της σχολής, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες”.

Προτείνεται από την ΤΕΜΕΣ να ακολουθηθεί η διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης ακινήτου κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, δυνάμει του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων), καθώς επίσης ότι, λόγω του ύψους της επένδυσης που θα λάβει χώρα εντός του δημοτικού ακινήτου, τίθεται ως αίτημα η χρονική διάρκεια να μπορούσε να οριστεί σε 40 έτη με δικαίωμα παράτασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3463/2006) που διέπει τη διάθεση δημοτικών ακινήτων, «με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών ακινήτων με μειωμένο μίσθωμα, για χρονικό διάστημα μέχρι 25 έτη, υπό τον όρο ότι ο μισθωτής αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της δαπάνης ανακαίνισης ή ανακατασκευής του ακινήτου και θα προβεί σε τυχόν πρόσθετες παροχές, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ειδικότερα στους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας. Με όμοια απόφαση, ειδικά για την περ. α) της παρ. 4 χωρεί παράταση των υφιστάμενων μισθώσεων για έως είκοσι πέντε (25) έτη υπό τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, ύστερα από συνεκτίμηση της προτεινόμενης επένδυσης για την ανακαίνιση ή ανακατασκευή, την αναπροσαρμογή του μισθώματος και την εξυπηρέτηση του δημοτικού συμφέροντος».

Τέλος, γίνεται αναφορά στη δυνατότητα της εταιρείας για εξασφάλιση συνεργασίας με το AUG (Deree, Pearce, ALBA), το οποίο, σύμφωνα με την επιστολή «ιδρύθηκε το 1875, είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο διαπιστευμένο κολλέγιο ή πανεπιστήμιο των ΗΠΑ στην Ευρώπη».

Σύμφωνα με την πρόταση, στόχος είναι να δημιουργηθεί στην Καλαμάτα μια Διεθνής Σχολή Τουρισμού (Διοίκησης Ξενοδοχείων), που θα αποτελέσει περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο, προσελκύοντας φοιτητές όχι μόνο από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, αλλά και από όλη την Ευρώπη, τη ΝΑ Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Αφρική. Η Διεθνής Σχολή Τουρισμού θα προσφέρει σε επίπεδο διοίκησης την καλύτερη στην κατηγορία της εκπαίδευση, προκειμένου να επιτρέψει στους νέους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις διαχείρισης ξενοδοχείων, ώστε να επηρεάσουν τον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως. Δύναται να στηρίζει τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης του τουρισμού και να συνδέεται οργανικά με την οικονομία και την κοινωνία της δυναμικής της Μεσσηνίας με γνώμονα το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα.

Οι Σχολές Φιλοξενίας μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη για την τοπική περιοχή και την κοινότητα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν: Δημιουργία θέσεων εργασίας. Αναβάθμιση του brand awareness και προβολής του προορισμού Μεσσηνία. Οικονομική ανάπτυξη: 37.500.000 συνολική οικονομική επίπτωση στην Μεσσηνία. Ανάπτυξη δεξιοτήτων. Προβολή και προώθηση τόσο του προορισμού όσο και των προϊόντων. Επενδυτικές ευκαιρίες (προσέλκυση νέων επενδύσεων, real estate, event). Αειφόρος διαχείριση επιχειρήσεων και του προορισμού. Εθελοντισμός και εμπλοκή των ντόπιων με τον τουρισμό.

Συγκεκριμένα, το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία μιας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού για την τοπική οικονομία κυμαίνεται από 2,5 έως και 2,95. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ, που επενδύεται στη Σχολή, η τοπική οικονομία βλέπει επιπλέον 1,5 έως και 1,95 ευρώ σε οικονομική δραστηριότητα. Μια πρώτη συντηρητική εκτίμηση (2,5) του οικονομικού αντίκτυπου της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού 15.000.000 ευρώ για την τοπική οικονομία της Μεσσηνίας θα ήταν 37.500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, μια Διεθνής Σχολή Τουρισμού, η οποία θα προσελκύσει στελέχη τουριστικών οργανισμών και μέλη ξενοδοχειακών ομίλων και οικογενειών θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε μια ανερχόμενη επενδυτικά περιοχή, όπως είναι η Καλαμάτα”.