Συνάντηση εργασίας με Fraport για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας

Συνάντηση εργασίας για το νέο καθεστώς λειτουργίας του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος» διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας σε συνεργασία με τη Fraport Greece σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου από τις 12.30 μ.μ. έως τις 3.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του εκθεσιακού κέντρου του ξενοδοχείου Elite City Resort.

Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ενημέρωση για τη νέα φάση διαχείρισης και λειτουργίας του αεροδρομίου, το νέο καθεστώς λειτουργίας, καθώς και ο σχεδιασμός αναβάθμισης των υποδομών και των υπηρεσιών του στο πλαίσιο της ανάληψης της διαχείρισης από την κοινοπραξία που έχει επιλεγεί.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι δήμων της Πελοποννήσου, με στόχο τον συντονισμό σε περιφερειακό επίπεδο για τις αναπτυξιακές προοπτικές που δημιουργούνται.

Την πρόσκληση προς τα μέσα ενημέρωσης απηύθυνε ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Τουρισμού Δήμου Καλαμάτας Γιώργος Λαζαρίδης.