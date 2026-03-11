Εμπορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας: “Υπάρχει στρατηγική για προβολή της Τριφυλίας;”

Σημειώνοντας, ότι η Τριφυλία διαθέτει όλα τα στοιχεία για να αναπτύξει ένα πολυθεματικό τουριστικό προϊόν που θα συνδυάζει φυσιολατρικό τουρισμό, πολιτιστικές και θρησκευτικές διαδρομές, θαλάσσιο τουρισμό, γαστρονομικές εμπειρίες και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Αναλυτικά από τον Εμπορικό Σύλλογο τονίζεται: «Την ώρα που σε γειτονικές πόλεις της Μεσσηνίας βλέπουμε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται οργανωμένες δράσεις για την ενίσχυση και προβολή του τουριστικού τους προϊόντος, γεννάται εύλογα το ερώτημα: ποια είναι η αντίστοιχη στρατηγική για την Τριφυλία;

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Καλαμάτα, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τουριστικών δράσεων για το 2026, με προϋπολογισμό που φτάνει τις 200.000 ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονες πρακτικές τουριστικής ανάπτυξης, όπως ψηφιακό μάρκετινγκ, ενίσχυση της ταυτότητας του προορισμού (place branding), δημιουργία σημείων ενδιαφέροντος στον αστικό ιστό και συνεργασίες με δημιουργούς, φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στόχος είναι η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης ως τουριστικού προορισμού και η επέκταση της τουριστικής περιόδου σε δωδεκάμηνη βάση.

Αναπόφευκτα, λοιπόν, τίθεται το ερώτημα: υπάρχει ένα αντίστοιχο, οργανωμένο και στοχευμένο σχέδιο για την Τριφυλία;

Μια περιοχή που διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και έναν πλούτο φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών στοιχείων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ένα ολοκληρωμένο και ιδιαίτερα ελκυστικό τουριστικό προϊόν.

Η Τριφυλία συνδυάζει την ιστορία, τη φύση και την αυθεντικότητα. Διαθέτει την ιστορική Άνω Πόλη και το Κάστρο της Κυπαρισσίας με τη μοναδική θέα στο Ιόνιο, τις εκτεταμένες και εντυπωσιακές ακτές του Κυπαρισσιακού κόλπου, όπως την παραλία της Ελαίας, έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους της Μεσογείου για τη θαλάσσια χελώνα caretta-caretta, αλλά και μοναδικά φυσικά τοπία όπως οι καταρράκτες της Νέδας, που αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς προορισμούς της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει σημαντικό πολιτιστικό και θρησκευτικό απόθεμα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την ιστορική Χριστιανούπολη (Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος), ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Πελοποννήσου, ενώ συμπληρώνεται από ιδιαίτερα σημεία ενδιαφέροντος όπως η Μαραθόπολη με θέα στη νησίδα Πρώτη και οι ξεχωριστές πολιτιστικές αναφορές της περιοχής, όπως ο Πύργος του Άιφελ στα Φιλιατρά και πολλά άλλα.

Όλα αυτά, σε συνδυασμό με την αυθεντική μεσσηνιακή γαστρονομία και τα ποιοτικά τοπικά προϊόντα της τριφυλιακής γης, δημιουργούν έναν τόπο με ισχυρή τουριστική ταυτότητα και μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης.

Στη σύγχρονη εποχή, όμως, οι προορισμοί δεν αναπτύσσονται τυχαία. Απαιτούν στρατηγικό σχεδιασμό, ισχυρό τουριστικό branding, στοχευμένη ψηφιακή προβολή, δράσεις εξωστρέφειας, θεματικές εκδηλώσεις και συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικότητας και κοινωνίας.

Ο προβληματισμός που τίθεται δεν έχει χαρακτήρα αντιπαράθεσης, αλλά αποτελεί μια αφορμή για ουσιαστικό διάλογο. Γιατί η ανάπτυξη του τουρισμού δεν αφορά μόνο την προβολή ενός τόπου. Αφορά την τοπική οικονομία, την επιχειρηματικότητα, τις θέσεις εργασίας και τελικά το μέλλον της περιοχής.

Η Τριφυλία διαθέτει όλα τα στοιχεία για να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό, αυθεντικό και σύγχρονο τουριστικό προορισμό.

Το ερώτημα που παραμένει είναι απλό αλλά ουσιαστικό: υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για να αξιοποιηθεί αυτός ο τουριστικός θησαυρός»;