Πίσω στην κρουαζιέρα τα λιμάνια της Μεσσηνίας - Παρά το ρεκόρ επιβατών και την ισχυρή άνοδο

Ρεκόρ επιβατών και ισχυρή άνοδος καταγράφονται στην κρουαζιέρα το 2025, αλλά ο χάρτης παραμένει άνισος. Λίγοι προορισμοί συγκεντρώνουν τη μεγάλη πίτα και δεκάδες λιμάνια κινούνται στη σκιά τους. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκει και η Μεσσηνία, που ανεβαίνει από πολύ χαμηλή βάση και παραμένει περιθωριακή. Συνολικά, τα λιμάνια της Μεσσηνίας το 2025 συγκέντρωσαν περίπου το 0,41% των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και μόλις το 0,11% των επιβατών της χώρας. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, χωρίς το Κατάκολο, κινείται περίπου στο 4,6% των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων και λίγο πάνω από το 1% των επιβατών.

Στη Μεσσηνία, η Καλαμάτα κατέγραψε 11 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και 7.527 επιβάτες το 2025, από 3 αφίξεις και 3.321 επιβάτες το 2024. Η αύξηση είναι εμφανής αλλά παραμένει χαμηλή σε απόλυτα μεγέθη. Η Πύλος κατέγραψε 14 αφίξεις και 1.587 επιβάτες, παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 19 αφίξεις και 2.396 επιβάτες .

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Ναύπλιο αποτελεί τον βασικό προορισμό με 135 αφίξεις και 54.366 επιβάτες το 2025, έναντι 123 αφίξεων και 61.538 επιβατών το 2024. Η Μονεμβάσια ακολουθεί με 94 αφίξεις και 21.438 επιβάτες, αυξημένους σε σχέση με τους 16.605 του 2024. Το Γύθειο κατέγραψε 26 αφίξεις και 8.913 επιβάτες, εμφανίζοντας πτώση σε σχέση με τις 37 αφίξεις και τους 11.573 επιβάτες το 2024 .

Σε εθνικό επίπεδο, την πρώτη τριάδα διατηρούν οι μεγάλοι προορισμοί. Ο Πειραιάς βρίσκεται στην κορυφή με 863 αφίξεις και 1.850.000 επιβάτες, αυξημένους σε σχέση με το 2024. Η Μύκονος ακολουθεί με 762 αφίξεις και 1.222.748 επιβάτες, παρουσιάζοντας μικρή υποχώρηση, ενώ η Σαντορίνη καταγράφει 728 αφίξεις και 1.203.052 επιβάτες, επίσης μειωμένους σε σχέση με το προηγούμενο έτος .

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει το Κατάκολο στη Δυτική Ελλάδα, το οποίο παραμένει ένας από τους βασικούς πυλώνες της κρουαζιέρας στη χώρα. Το 2025 κατέγραψε 259 αφίξεις και 471.533 επιβάτες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 217 αφίξεις και 400.321 επιβάτες .

Η συνολική εικόνα δείχνει μια αγορά που αναπτύσσεται, αλλά με έντονες ανισότητες. Οι μεγάλοι προορισμοί ενισχύουν τη θέση τους και συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης, ενώ περιοχές όπως η Μεσσηνία παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, παρά τη βελτίωση που καταγράφεται.