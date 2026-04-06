“AdventureWeek Peloponnese 2026”: Αντίστροφη μέτρηση για τη σημαντική διοργάνωση τουρισμού

Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια του inspection trip που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο με τη συμμετοχή της Europe Regional Manager της Adventure Travel Trade Association Monica Gazzera και επιβεβαιώνει το αυξημένο ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον προορισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επαγγελματίες και εκπρόσωποι μέσων από βασικές αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Ιταλία, η Πολωνία και ο Καναδάς, διασφαλίζοντας ευρεία γεωγραφική κάλυψη και στοχευμένη πρόσβαση σε κοινά υψηλής αγοραστικής δύναμης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσία buyers από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αγορά με σημαντική δυναμική για την ανάπτυξη του προορισμού, με έμφαση σε εξατομικευμένες και εμπειρικές μορφές τουρισμού. Παράλληλα, συμμετέχουν ευρωπαϊκοί tour operators που δραστηριοποιούνται στον βιώσιμο και θεματικό τουρισμό.

Στη λίστα περιλαμβάνονται και διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως Condé Nast Traveler, Travel + Leisure, Vogue, National Geographic Traveler, The Guardian, The Times, Forbes France και Business Insider, γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές προβολής της Πελοποννήσου στις αγορές-στόχους.

Η διοργάνωση θα κορυφωθεί με το Marketplace Event, όπου θα πραγματοποιηθούν στοχευμένες B2B συναντήσεις μεταξύ διεθνών επαγγελματιών και τοπικών φορέων, ενώ θα ολοκληρωθεί με τελετή λήξης στον Μυστρά, αναδεικνύοντας το πολιτιστικό απόθεμα της περιοχής.

«Η οριστικοποίηση της λίστας των διεθνών buyers και media αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την επιτυχία του AdventureWeek Peloponnese 2026. Η ισχυρή παρουσία επαγγελματιών από στρατηγικές αγορές, και ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβεβαιώνει τη δυναμική της Πελοποννήσου ως προορισμού με αυθεντικές εμπειρίες και υψηλή προστιθέμενη αξία», αναφέρει στην παρέμβασή του ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελογγόνας.

Όπως προσθέτει, σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό υλοποιείται στρατηγική εξωστρέφειας με στόχο τη δημιουργία συνεργασιών με απτό αποτέλεσμα για την τοπική οικονομία και την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Πελοποννήσου ως σύγχρονου και πολυθεματικού προορισμού.