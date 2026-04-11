Μειωμένη η τουριστική κίνηση στην Τριφυλία: Ελπίζουν για τόνωση της τελευταίας στιγμής

Μειωμένη είναι η κίνηση ενόψει Πάσχα στη περιοχή της Τριφυλίας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Η ακρίβεια και οι υψηλές τιμές στα καύσιμα φαίνεται να είναι ο καθοριστικός παράγοντας για την εικόνα αυτή, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και η τοπική οικονομία - που σε μεγάλος μέρος βασίζεται στην ελαιοπαραγωγή- δεν έχει πάει πολύ καλά.

Ωστόσο όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς , ευελπιστούν έστω και την τελευταία στιγμή να αλλάξει προς το καλύτερο αυτή η εικόνα , καθώς η περιοχή είναι ελκυστική για ένα παραδοσιακό Πάσχα και αυθεντική φιλοξενία. Ενώ υπάρχει αισιοδοξία για τη καλοκαιρινή περίοδο , όπου παρά τη γενική αστάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο , δεν υπάρχει αισθητή μείωση των κρατήσεων στα καταλύματα της περιοχής.

Χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας Γιώργος Κωνσταντόπουλος σημείωσε «Η φετινή πασχαλινή περίοδος στην Τριφυλία παρουσιάζει αισθητά μειωμένη τουριστική κίνηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Οι κρατήσεις, σύμφωνα με τους συναδέλφους, κινούνται υποτονικά, ιδιαίτερα όσον αφορά τους επισκέπτες από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η ακρίβεια ,ειδικότερα στα καύσιμα και στο κόστος μετακινήσεων αλλά και στο γενικότερο της φάσμα σε όλες τις πτυχές της οικονομίας, φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά για αρκετούς ταξιδιώτες, καθώς δυσκολεύονται να προγραμματίσουν εξορμήσεις μεγάλης απόστασης.

Παρόλο που οι πρόσφατες ανατιμήσεις στον τομέα των καυσίμων οφείλονται στην αβεβαιότητα που επικρατεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή ,αυτές δεν φαίνεται να έχουν επηρεάσει αισθητά τις κρατήσεις στην περιοχή μας όσον αφορά το καλοκαίρι (υψηλή σεζόν), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα μια μειωμένη ροή. Δεν υπάρχουν όμως ακυρώσεις.

Όπως και να έχει , η περιοχή μας παραμένει ένας ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός για όσους αναζητούν παραδοσιακό Πάσχα, αυθεντική φιλοξενία και επαφή με τη φύση. Οι επιχειρηματίες του τουρισμού στην Τριφυλία συνεχίζουν με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και αισιοδοξία, ελπίζοντας πως η τελευταία στιγμή θα φέρει μια πληρότητα της τάξης του 90% των διαθέσιμων δωματίων.

Ευχή όλων μας είναι οι Έλληνες να στηρίξουν τον εγχώριο τουρισμό, επιλέγοντας μικρούς προορισμούς όπως η Τριφυλία, που προσφέρουν πραγματική ζεστασιά και αξία σε κάθε φιλοξενούμενο.»

Η παρατεταμένη ακρίβεια έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κυπαρισσίας , Δημήτρης Τερζής , αναφέροντας χαρακτηριστικά «Η εικόνα της αγοράς το φετινό Πάσχα δεν είναι αυτή που έχει συνηθίσει ο τόπος μας. Η κίνηση παραμένει υποτονική, σε μια περίοδο που διαχρονικά αποτελούσε βασικό στήριγμα για τις τοπικές επιχειρήσεις.

Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά για το αποτέλεσμα μιας συσσώρευσης πιέσεων. Η παρατεταμένη ακρίβεια έχει περιορίσει σημαντικά την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών, ενώ η πρώιμη φετινή ημερομηνία του Πάσχα δεν επέτρεψε στην αγορά να κινηθεί με τους συνήθεις ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή, το γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας που καλλιεργείται λόγω του πολέμου, σε συνδυασμό με την έντονη κινδυνολογία από τα αθηνοκεντρικά μέσα ενημέρωσης, επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Το αυξημένο κόστος καυσίμων έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, περιορίζοντας τις μετακινήσεις.

Παράλληλα, η περιοχή μας βγήκε από μια δύσκολη περίοδο, με έναν ιδιαίτερα βαρύ χειμώνα και με μια ελαιοκομική χρονιά που δεν απέδωσε την αναμενόμενη οικονομική ώθηση. Πρόκειται για παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα την τοπική οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ίδιες πιέσεις καταγράφονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στη μείωση των κρατήσεων ήδη από την έναρξη του πολέμου και έπειτα.

Παρά τις δυσκολίες, η τοπική αγορά έχει αποδείξει ότι διαθέτει αντοχές. Με ενότητα, στήριξη στην τοπική επιχειρηματικότητα και στοχευμένες κινήσεις, μπορούμε να επαναφέρουμε τη δυναμική που αξίζει στον τόπο μας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ευθύνη όλων μας να στηρίξουμε την τοπική αγορά. Να κρατήσουμε ζωντανές τις επιχειρήσεις μας. Να κρατήσουμε ζωντανό τον τόπο μας. Και να κοιτάξουμε μπροστά με ρεαλισμό, αλλά και με πίστη ότι τα καλύτερα έρχονται.

Εύχομαι σε όλους καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Είθε το Άγιο Φως να φέρει υγεία, δύναμη και ελπίδα σε κάθε οικογένεια και να φωτίσει τον δρόμο για μια καλύτερη και πιο αισιόδοξη επόμενη ημέρα για τον τόπο μας.»