Σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης: Υψηλή πληρότητα το Πάσχα στη Μεσσηνία

Υψηλή είναι η πληρότητα των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για το τετραήμερο από τη Μεγάλη Παρασκευή έως τη Δευτέρα του Πάσχα στη Μεσσηνία, ενώ σημαντικός αριθμός επισκεπτών διαμένει σε ιδιόκτητα σπίτια ή φιλοξενείται από συγγενείς και φίλους.

Σύμφωνα με διαδικτυακή έρευνα της «Ε» στις 4.30 μ.μ. της Πέμπτης το 97% των ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων της Μεσσηνίας δεν εμφάνιζε διαθέσιμα δωμάτια στην πλατφόρμα Booking. Στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με την έρευνα στην πλατφόρμα Airbnb, στη Μεσσηνία είναι διαθέσιμα 281 από τα 1.066 ενεργά καταλύματα, γεγονός που αντιστοιχεί σε πληρότητα 73,64%, που τελικά θα αφιχθεί μέχρι σήμερα Σάββατο.

Η εικόνα στην πλατφόρμα Booking στους επιμέρους προορισμούς επιβεβαιώνει την υψηλή ζήτηση. Στην Καλαμάτα δεν εμφανίζεται διαθεσιμότητα στο 92% των καταλυμάτων, στη Στούπα στο 93%, στην Καρδαμύλη στο 94%, στο Πεταλίδι στο 96%, στη Γιάλοβα στο 85%, στην Πύλο στο 86%, στη Μεθώνη στο 80%, στη Μεσσήνη στο 83%, στην Κορώνη στο 76% και στη Φοινικούντα στο 75%.

Στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, σύμφωνα με την έρευνα στην πλατφόρμα Airbnb, στο Δήμο Καλαμάτας είναι διαθέσιμα 38 από τα 581 καταλύματα, με πληρότητα 93,46%, στο Δήμο Δυτικής Μάνης 85 από τα 199 (57,29%), στο Δήμο Μεσσήνης 45 από τα 58 (22,41%), στο Δήμο Πύλου – Νέστορος 77 από τα 146 (47,26%), στο Δήμο Τριφυλίας 33 από τα 73 (54,79%) και στο Δήμο Οιχαλίας 3 από τα 9 καταλύματα (66,67%).

Η εικόνα δείχνει ότι η ζήτηση για το Πάσχα παραμένει ισχυρή, χωρίς όμως να έχει κορυφωθεί ακόμη, καθώς σημαντικός αριθμός κρατήσεων πραγματοποιείται τις τελευταίες ημέρες.