67 αγγελίες πώλησης ξενοδοχείων και καταλυμάτων στη Μεσσηνία

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 8,1% του συνόλου των 3.950 ενεργών αγγελιών που καταγράφηκαν σε όλη την Ελλάδα στο διάστημα 1 έως 15 Απριλίου. Η Μεσσηνία καταγράφει 67 αγγελίες, με τιμές από 245.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ, η Κορινθία 63, η Λακωνία 61 και η Αρκαδία 27.

Η Αργολίδα συγκεντρώνει τις περισσότερες αγγελίες στην Πελοπόννησο, με 103 μονάδες και ζητούμενα που φθάνουν έως τα 16 εκατ. ευρώ. Στο Πόρτο Χέλι εμφανίζεται ξενοδοχείο 6.000 τ.μ. με 150 δωμάτια, σε οικόπεδο 24.000 τ.μ., με ζητούμενη τιμή τα 16 εκατ. ευρώ. Στον Τυρό εμφανίζεται ξενοδοχείο με ζητούμενο τίμημα 10 εκατ. ευρώ, ενώ στο Ξυλόκαστρο εντοπίζεται και παραθαλάσσια μονάδα 4.500 τ.μ. σε έκταση περίπου 8,5 στρεμμάτων.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αγγελιών εμφανίζει το Νότιο Αιγαίο με 668 μονάδες, δηλαδή το 16,9% του συνόλου. Ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία με 649 αγγελίες ή 16,4%, η Κρήτη με 562 ή 14,2%, η Αττική με 450 ή 11,4%, τα Ιόνια Νησιά με 372 ή 9,4%, η Πελοπόννησος με 321 ή 8,1%, η Στερεά Ελλάδα με 293 ή 7,4% και η Θεσσαλία με 239 ή 6,1%. Στις υπόλοιπες Περιφέρειες καταγράφονται 133 αγγελίες στη Δυτική Ελλάδα ή 3,4% του συνόλου, 119 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ή 3%, 61 στο Βόρειο Αιγαίο ή 1,5%, 50 στη Δυτική Μακεδονία ή 1,3% και 33 στην Ήπειρο ή 0,8%.

Η έρευνα του Tornos News σημειώνει ότι η καταγραφή αφορά ενεργές αγγελίες της τελευταίας περιόδου και αποτυπώνει μια αγορά με μεγάλη γεωγραφική διασπορά, από μικρά αστικά καταλύματα έως μεγάλα παραθαλάσσια συγκροτήματα, με ζητούμενες τιμές που φθάνουν έως τα 90 εκατ. ευρώ.