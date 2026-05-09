Γιατζόγλου, Τσιμτσιλή, Μαλέσκου, Λιάγκας στο «Ο Διάβολος φοράει Prada»(αλά ελληνικά)



Συγκαταλέγεται ήδη στα μπλοκμπάστερ της σεζόν το σίκουελ της διαχρονικής κωμωδίας «Ο Διάβολος φοράει Prada». Όχι τυχαία μετά το ξέφρενο άνοιγμα στο box-office, ύψους $233.000.000 (το πρώτο Σαββατοκύριακο). Η επιτυχία αποδίδεται εν πολλοίς στο γυναικείο κοινό, το οποίο αποτέλεσε το 71% των θεατών το συγκεκριμένο διήμερο. Κάπως έτσι, συζητώντας με τη δαιμόνια Κατερίνα Γιατζόγλου, δίχως να της πούμε τίποτα -surprise surprise darling- εμπνευστήκαμε: είναι η μόνη Ελληνίδα των ΜΜΕ που άνετα θα μπορούσε να ενσαρκώσει τη Μέριλ Στριπ. Ομοίως, η Σταματίνα Τσιμτσιλή την Αν Χάθαγουεϊ (την οποία ευχαριστούμε που διάλεξε Μάικλ Κορς στο Met Gala, με έμπνευση από την αρχαιοελληνική Υδρία). H δε Ιωάννα Μαλέσκου την Έμιλι Μπλαντ και ο Γιώργος Λιάγκας τον ασύλληπτο Στάνλεϊ Τούτσι.

Γιατί ειδικά αυτοί οι τέσσερις; Ένα το κρατούμενο: έχουν χιούμορ. Τελεία και παύλα. Μιλάμε για δύο Διδύμους (Λιάγκας-Τσιμτσιλή) και για δύο Υδροχόους (Γιατζόγλου-Μαλέσκου). Μόνο και μόνο το ότι είναι παιδιά του αέρα τούς καθιστά προσαρμοστικούς σε κάθε αντιξοότητα, είτε με fun αντίκτυπο, είτε όχι. Στα επιμέρους: Η Κατερίνα είναι ευφυέστατη -εκ του αποτελέσματος, ποιος ξεχνάει ότι πλέον παίζει μόνη της επιτυχημένη μπάλα ως δημιουργός του Female-G;-, πολύπειρη και στο μάρκετινγκ και στη δημοσιογραφία και συγγραφέας και ταξιδιάρα. Πρωτίστως «αρρωστάκι» με τη μόδα, όπως έχει αυτοχαρακτηριστεί σε συνδιαλέξεις μας, κάτι που θα διαπιστώσει εύκολα και όποιος του επιτρέψει να σκανάρει το βεστιάριό της, που περιλαμβάνει iconic επώνυμα κομμάτια (και δώρα και προσωπικές αγορές, γιατί έχει τρέλα με τη μόδα, πώς αλλιώς να το θέσουμε για να γίνει αντιληπτό;). Επιπλέον, είναι αυστηρή, σε περνάει από κόσκινο μέχρι να σου δείξει εμπιστοσύνη. Πόσο… Στριπ πια; Σε περνάει κιόλας από ακτινογραφία με αυτό το ανεπανάληπτο βλέμμα. Στο Νο 2 και στη Σταματίνα τώρα: Η αλήθεια είναι πως το φιζίκ της δημοφιλέστατης οικοδέσποινας του «Happy Day» θυμίζει Χάθαγουεϊ – κάνουν και… ρίμα.

