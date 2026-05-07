Με έντονο διεθνές ενδιαφέρον ξεκίνησε το AdventureWEEK

Με επιτυχία και έντονο διεθνές ενδιαφέρον πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη του AdventureWEEK Peloponnese 2026, σηματοδοτώντας την αρχή ενός ταξιδιού γνωριμίας με την Πελοπόννησο ως κορυφαίο προορισμό βιώσιμου adventure και outdoor τουρισμού.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε συνεργασία με την Adventure Travel Trade Association (ATTA) και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), υποδέχθηκαν 18 εξειδικευμένους tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, καθώς και 12 δημοσιογράφους και δημιουργούς περιεχομένου από κορυφαία διεθνή μέσα, όπως το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Condé Nast Traveler και το Travel + Leisure.

Η πρώτη ημέρα της διοργάνωσης ξεκίνησε στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, με πρώτη στάση στον εμβληματικό Ισθμό της Κορίνθου, ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά και ιστορικά τοπόσημα της χώρας. Οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στον χώρο, ενημερώθηκαν για τη στρατηγική σημασία του καναλιού και επισκέφθηκαν το Τουριστικό Περίπτερο της περιοχής, αποκτώντας μια πρώτη, δυναμική εικόνα της Πελοποννήσου ως πύλης εμπειριών.

Το βράδυ, πραγματοποιήθηκε το επίσημο Opening – Welcome Event στο Wyndham Loutraki Poseidon Resort, σε μια εκδήλωση υψηλού επιπέδου που ανέδειξε τη δυναμική και τη φιλοξενία της περιοχής.

Παρευρέθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο Δήμαρχος του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης και ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας.

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, δήλωσε: «Η Πελοπόννησος διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου, αυθεντικού και βιώσιμου προορισμού. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το AdventureWEEK, ενισχύουμε τη διεθνή μας παρουσία και δημιουργούμε ουσιαστικές γέφυρες με τη διεθνή τουριστική αγορά, αναδεικνύοντας τον τόπο μας με τρόπο στοχευμένο και στρατηγικό.»

Ο κ. Γκιώνης υπογράμμισε: «Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων να αποτελεί την πρώτη στάση ενός τόσο σημαντικού διεθνούς εγχειρήματος. Ο τόπος μας, με τον μοναδικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ιστορίας και σύγχρονων υποδομών, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη βιώσιμων και αυθεντικών εμπειριών. Μέσα από δράσεις όπως το AdventureWEEK, ενισχύουμε τη διεθνή προβολή της περιοχής μας και αναδεικνύουμε τη δυναμική της ως προορισμό τεσσάρων εποχών.»

Ο κ. Μιχελόγγονας, ανέφερε: «Το AdventureWEEK Peloponnese 2026 αποτελεί μια σημαντική διεθνή πλατφόρμα προβολής, που φέρνει σε άμεση επαφή την τοπική εμπειρία με τους ανθρώπους που διαμορφώνουν τις τάσεις του παγκόσμιου τουρισμού. Η σημερινή έναρξη σηματοδοτεί την αρχή ενός ταξιδιού που θα αναδείξει την Πελοπόννησο ως έναν αυθεντικό προορισμό εμπειριών, με επίκεντρο τη βιωσιμότητα και τη σύνδεση με τον τόπο.»

Στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν τρεις θεματικές παρουσιάσεις, αποκτώντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του προορισμού και των εμπειριών που προσφέρει.

Η Συνεργάτιδα της Διεύθυνσης Τουρισμού, Βιβή Γιαλού παρουσίασε την Περιφέρεια Πελοποννήσου ως έναν σύγχρονο και πολυδιάστατο τουριστικό προορισμό, ο Νίκος Στακιάς, Ειδικός Σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, ανέδειξε την πρωτοβουλία Peloponnese Trails και τη στρατηγική της σημασία για την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, ενώ η Κατερίνα Ζιαζιά, Ειδική Σύμβουλος του Δημάρχου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, παρουσίασε το ευρύ φάσμα outdoor δραστηριοτήτων που μπορούν να βιώσουν οι επισκέπτες στην περιοχή.

Η εκδήλωση εμπλουτίστηκε από δύο ξεχωριστούς σταθμούς γευσιγνωσίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια αυθεντική εμπειρία της πελοποννησιακής γαστρονομίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε γευσιγνωσία κρασιού υπό την αιγίδα και διοργάνωση της Ένωσης Οινοπαραγωγών Αμπελώνα Πελοποννήσου, καθώς και γευσιγνωσία ελαιολάδου από το Σχολείο Ελαιολάδου και Ελιάς Καλαμάτας, αναδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα και την αυθεντικότητα των τοπικών προϊόντων.