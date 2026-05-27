Μεσσηνία: Ανησυχητική μείωση εσόδων σε εστίαση και καταλύματα το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ισχυρή μείωση κατέγραψαν τα έσοδα της εστίασης (-14,8%) και των καταλυμάτων (-20%) στη Μεσσηνία το πρώτο τρίμηνο του 2026. Οι απώλειες ξεπερνούν κατά πολύ τη συνολική εικόνα της χώρας και τοποθετούν τον νομό στις χειρότερες επιδόσεις της Πελοποννήσου. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η υποχώρηση δεν αποτελεί συγκυριακό φαινόμενο, αλλά συνέχεια μιας αρνητικής πορείας που εξελίσσεται εδώ και πέντε συνεχόμενα τρίμηνα.

Στον κλάδο της εστίασης ο κύκλος εργασιών στη Μεσσηνία περιορίστηκε στα 22,6 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, από 26,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας πτώση 14,8%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Πελοποννήσου, καθώς μόνο η Αργολίδα πλησίασε σε αρνητική επίδοση με -12,3%, ενώ η Κορινθία κινήθηκε ανοδικά με αύξηση 6,2%.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο ανησυχητική αν συγκριθεί με τα πανελλαδικά στοιχεία. Σε επίπεδο χώρας, ο κύκλος εργασιών της εστίασης μειώθηκε κατά 1,9%, γεγονός που σημαίνει ότι η πτώση στη Μεσσηνία ήταν σχεδόν οκταπλάσια του εθνικού μέσου όρου.

Αντίστοιχα αρνητική είναι η εικόνα και στον κλάδο των καταλυμάτων. Ο τζίρος των επιχειρήσεων διαμονής στη Μεσσηνία υποχώρησε από 4,52 εκατ. ευρώ σε 3,62 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 20%, τη μεγαλύτερη σε ολόκληρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε πανελλαδικό επίπεδο, αντίθετα, ο κλάδος των καταλυμάτων εμφάνισε αύξηση 3,1%, με τον συνολικό κύκλο εργασιών να φτάνει τα 528,4 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι η μεσσηνιακή αγορά τουρισμού και εστίασης εισέρχεται σε περίοδο έντονης πίεσης, παρά τη συνεχιζόμενη προβολή της περιοχής ως ισχυρού τουριστικού προορισμού. Η εστίαση στη Μεσσηνία είχε ήδη δεχτεί σοβαρό πλήγμα μέσα στο 2025, όταν ο ετήσιος κύκλος εργασιών υποχώρησε στα 150,37 εκατ. ευρώ από 163,6 εκατ. ευρώ το 2024, τερματίζοντας μια τετραετή μεταπανδημική ανοδική πορεία.

Η συνεχιζόμενη πτώση των τελευταίων πέντε τριμήνων λειτουργεί πλέον ως σαφές προειδοποιητικό σήμα για την τοπική οικονομία, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία ο τουρισμός και η κατανάλωση αποτελούν βασικούς πυλώνες της οικονομικής δραστηριότητας στη Μεσσηνία.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι τα στοιχεία προκύπτουν από επικαιροποιημένο πλαίσιο προσδιορισμού επιχειρήσεων, με αξιοποίηση διοικητικών αρχείων συναλλαγών και στατιστικών μητρώων επιχειρήσεων για τα έτη 2019-2026, καθώς και με ενσωμάτωση νέων επιχειρήσεων του κλάδου που συστάθηκαν το 2024 και το 2025.