Ανοδική πορεία αλλά πάντα χαμηλά - O εισερχόμενος τουρισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανοδική πορεία κατέγραψε το 2025 ο εισερχόμενος τουρισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ανάλυση του ΙΝΣΕΤΕ για τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, ωστόσο η περιοχή εξακολουθεί να κινείται πολύ χαμηλότερα από το πραγματικό της τουριστικό δυναμικό. Παρά την αύξηση των επισκέψεων, των διανυκτερεύσεων και των ταξιδιωτικών εισπράξεων, η Πελοπόννησος συγκεντρώνει μόλις το 2% των επισκέψεων, το 2,5% των διανυκτερεύσεων και το 1,9% των εισπράξεων του εισερχόμενου τουρισμού της χώρας.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν μια διπλή εικόνα. Από τη μία πλευρά, η Περιφέρεια Πελοποννήσου εμφανίζει θετικές μεταβολές σε όλα τα βασικά μεγέθη, με αύξηση 9,5% στις επισκέψεις, 7,5% στις διανυκτερεύσεις και 15,4% στις εισπράξεις. Από την άλλη πλευρά, παραμένει εκτός της πρώτης πεντάδας των τουριστικά ισχυρών Περιφερειών της χώρας, οι οποίες συγκεντρώνουν σχεδόν το 90% των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Στην 8η θέση στις επισκέψεις

Το 2025 η Πελοπόννησος δέχθηκε 828.000 επισκέψεις, έναντι 757.000 το 2024, καταγράφοντας αύξηση 9,5%. Με την επίδοση αυτή κατατάχθηκε στην 8η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών της χώρας, πίσω από την Αττική, το Νότιο Αιγαίο, την Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και την Ήπειρο.

Η αύξηση των επισκέψεων είναι υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, καθώς στο σύνολο της χώρας οι επισκέψεις αυξήθηκαν κατά 6,1%, φτάνοντας τα 41,7 εκατομμύρια. Ωστόσο, η συμμετοχή της Πελοποννήσου στο σύνολο παραμένει περιορισμένη, καθώς αντιστοιχεί μόλις στο 2% των επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στις 13 Περιφέρειες.

Οι βασικές αγορές της Πελοποννήσου με βάση τις επισκέψεις ήταν η Γερμανία με 116.000 επισκέψεις, η Γαλλία με 105.000 και οι ΗΠΑ με 95.000. Η παρουσία των ΗΠΑ στην πρώτη τριάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς το ΙΝΣΕΤΕ επισημαίνει ότι οι επισκέπτες από μακρινές αγορές, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, έχουν έντονο πολυπεριφερειακό χαρακτήρα, δηλαδή τείνουν να επισκέπτονται περισσότερες από μία Περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ελλάδα.

Αύξηση διανυκτερεύσεων και άνοδος στην 7η θέση

Καλύτερη είναι η εικόνα της Πελοποννήσου στις διανυκτερεύσεις, όπου η Περιφέρεια κατατάχθηκε στην 7η θέση. Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν το 2025 σε 5,774 εκατομμύρια, από 5,373 εκατομμύρια το 2024, σημειώνοντας αύξηση 7,5%.

Η επίδοση αυτή είναι σημαντικά καλύτερη από την πανελλαδική εικόνα, καθώς στο σύνολο της χώρας οι διανυκτερεύσεις αυξήθηκαν οριακά, μόλις κατά 0,9%. Η Πελοπόννησος, επομένως, δεν αύξησε μόνο τον αριθμό των επισκέψεων, αλλά και τον συνολικό χρόνο παραμονής των ταξιδιωτών.

Οι κυριότερες αγορές για τις διανυκτερεύσεις στην Πελοπόννησο ήταν η Γερμανία με 1,328 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, η Γαλλία με 484.000 και το Ηνωμένο Βασίλειο με 461.000. Η γερμανική αγορά αναδεικνύεται έτσι σε βασικό πυλώνα για τον τουρισμό της Πελοποννήσου, όχι μόνο ως προς τις επισκέψεις αλλά και ως προς τις διανυκτερεύσεις και τις εισπράξεις.

429 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις

Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις ταξιδιωτικές εισπράξεις. Η Πελοπόννησος εισέπραξε το 2025 συνολικά 429 εκατ. ευρώ, έναντι 371 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 15,4%. Με βάση τις εισπράξεις κατατάχθηκε στην 7η θέση, πίσω από το Νότιο Αιγαίο, την Αττική, την Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η αύξηση των εσόδων στην Πελοπόννησο είναι υψηλότερη από την πανελλαδική αύξηση, καθώς οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις της χώρας αυξήθηκαν κατά 9,8% και έφτασαν τα 22,6 δισ. ευρώ. Παρά ταύτα, η Πελοπόννησος απορρόφησε μόνο το 1,9% των συνολικών εισπράξεων, γεγονός που δείχνει ότι το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας εξακολουθεί να μην κεφαλαιοποιεί πλήρως τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα.

Στις εισπράξεις, πρώτη αγορά για την Πελοπόννησο ήταν η Γερμανία με 84 εκατ. ευρώ, δεύτερη οι ΗΠΑ με 45 εκατ. ευρώ και τρίτο το Ηνωμένο Βασίλειο με 38 εκατ. ευρώ. Η αμερικανική αγορά, αν και τρίτη στις επισκέψεις, ανεβαίνει στη δεύτερη θέση στις εισπράξεις, στοιχείο που δείχνει την υψηλότερη δαπάνη των επισκεπτών αυτής της κατηγορίας.

Υψηλή διάρκεια παραμονής, χαμηλότερη ημερήσια δαπάνη

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ποιοτικοί δείκτες. Η μέση διάρκεια παραμονής στην Πελοπόννησο διαμορφώθηκε το 2025 σε 7 διανυκτερεύσεις, όταν ο μέσος όρος της χώρας ήταν 5,6 διανυκτερεύσεις. Η Πελοπόννησος βρίσκεται έτσι στις Περιφέρειες με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής, πίσω από το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη και στο ίδιο επίπεδο με το Νότιο Αιγαίο.

Ωστόσο, η μεγάλη διάρκεια παραμονής δεν μεταφράζεται αντίστοιχα σε υψηλή ημερήσια δαπάνη. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Πελοπόννησο διαμορφώθηκε σε 74 ευρώ, κάτω από τον πανελλαδικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Παρότι αυξήθηκε κατά 7,4% σε σχέση με το 2024, παραμένει αισθητά χαμηλότερη από τις κορυφαίες Περιφέρειες, όπως το Νότιο Αιγαίο με 125 ευρώ, η Αττική με 119 ευρώ, η Ήπειρος με 115 ευρώ και η Στερεά Ελλάδα με 110 ευρώ.

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Πελοπόννησο ανήλθε στα 518 ευρώ, αυξημένη κατά 5,4% σε σχέση με το 2024. Η επίδοση αυτή βρίσκεται κοντά στον εθνικό μέσο όρο των 541 ευρώ, αλλά υπολείπεται σημαντικά του Νοτίου Αιγαίου, όπου η δαπάνη ανά επίσκεψη έφτασε τα 869 ευρώ, και της Κρήτης, όπου διαμορφώθηκε στα 684 ευρώ.

Το μεγάλο πρόβλημα της συγκέντρωσης

Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ αναδεικνύει τη μεγάλη περιφερειακή ανισότητα στον ελληνικό τουρισμό. Πέντε Περιφέρειες, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η Κρήτη, τα Ιόνια Νησιά και η Κεντρική Μακεδονία, συγκεντρώνουν το 82,3% των επισκέψεων, το 88% των διανυκτερεύσεων και το 89,9% των εισπράξεων.

Η Πελοπόννησος ανήκει στις Περιφέρειες που έχουν περιθώριο ανάπτυξης, καθώς διαθέτει ισχυρό φυσικό, πολιτιστικό και γαστρονομικό απόθεμα, αλλά δεν έχει ακόμα καταφέρει να αποκτήσει μερίδιο αντίστοιχο των δυνατοτήτων της. Το ΙΝΣΕΤΕ επισημαίνει ότι η αποσυμφόρηση των υπερκορεσμένων προορισμών και η ενίσχυση εναλλακτικών Περιφερειών μπορούν να στηριχθούν στη δημιουργία προϊόντων, διαδρομών και ολοκληρωμένης διαχείρισης προορισμών.

Για την Πελοπόννησο, αυτό μεταφράζεται σε ανάγκη ενίσχυσης των θεματικών μορφών τουρισμού, καλύτερης σύνδεσης των επιμέρους προορισμών, αξιοποίησης του πολιτιστικού αποθέματος, προβολής της γαστρονομίας και ανάπτυξης διαδρομών που θα ενώνουν παραλιακές, ορεινές, αρχαιολογικές και αγροτικές περιοχές.

Οι ΗΠΑ ως ευκαιρία για την Πελοπόννησο

Ξεχωριστή σημασία έχει η παρουσία των ΗΠΑ στις βασικές αγορές της Πελοποννήσου. Οι ΗΠΑ είναι τρίτη αγορά στις επισκέψεις και δεύτερη στις εισπράξεις, γεγονός που δείχνει ότι οι Αμερικανοί επισκέπτες έχουν μεγαλύτερη οικονομική αξία για την περιοχή.

Το ΙΝΣΕΤΕ σημειώνει ότι οι επισκέπτες από long-haul αγορές, όπως οι ΗΠΑ και ο Καναδάς, επισκέπτονται περισσότερες Περιφέρειες ανά ταξίδι, διαχέοντας μεγαλύτερη αξία στην οικονομία. Για την Πελοπόννησο αυτό αποτελεί ευκαιρία, ιδίως αν συνδυαστεί με την ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και τη δημιουργία πακέτων πολλαπλών προορισμών που θα συνδέουν Αθήνα, Πελοπόννησο και νησιωτικούς προορισμούς.

Το συμπέρασμα

Τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ δείχνουν ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου κινήθηκε θετικά το 2025, με αύξηση επισκέψεων, διανυκτερεύσεων και εισπράξεων. Η εικόνα όμως παραμένει αντιφατική. Η Πελοπόννησος κρατά τους επισκέπτες περισσότερες ημέρες από τον εθνικό μέσο όρο, αλλά εισπράττει λιγότερα ανά διανυκτέρευση. Αυξάνει τα μεγέθη της, αλλά εξακολουθεί να έχει μικρό μερίδιο στην εθνική τουριστική πίτα.

Το μεγάλο στοίχημα για τα επόμενα χρόνια δεν είναι απλώς να αυξηθούν οι αφίξεις, αλλά να αυξηθεί η αξία κάθε επίσκεψης. Αυτό προϋποθέτει ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν, καλύτερη σύνδεση των προορισμών της Πελοποννήσου, επιμήκυνση της περιόδου και στοχευμένη προσέλκυση αγορών υψηλότερης δαπάνης. Σε διαφορετική περίπτωση, η Περιφέρεια θα συνεχίσει να εμφανίζει θετικές ποσοστιαίες μεταβολές, χωρίς όμως να αλλάζει ουσιαστικά τη θέση της στον τουριστικό χάρτη της χώρας.

Πηγή: ΙΝΣΕΤΕ Intelligence, «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει; Α΄ μέρος: Ανάλυση στοιχείων εισερχόμενου τουρισμού ανά Περιφέρεια 2025», επεξεργασία στοιχείων Τράπεζας της Ελλάδας.